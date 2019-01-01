TeddyOnHeels (TOH) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTeddyOnHeels (TOH), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
TeddyOnHeels (TOH) Informacija

$TOH, or Teddy On Heels, is an innovative meme token designed to combine the fun and community-driven aspects of meme culture with the potential for financial growth. The project aims to create a vibrant ecosystem where users can engage, trade, and enjoy various activities centered around the $TOH token. With a focus on building a strong community, $TOH leverages social media and interactive platforms to foster engagement and promote the token. The project also emphasizes transparency and user empowerment, ensuring that holders have a voice in its development and future direction. Join the $TOH movement and be part of a playful yet promising cryptocurrency adventure!

Oficiali svetainė:
https://teddyonheels.com/
Baltoji knyga:
https://teddyonheels.com/

TeddyOnHeels (TOH) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius TeddyOnHeels (TOH) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 22.46K
Bendra pasiūla:
$ 934.98M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 934.98M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 22.46K
Visų laikų rekordas:
$ 0.0014656
Visų laikų minimumas:
$ 0.00002318
Dabartinė kaina:
$ 0
TeddyOnHeels (TOH) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TeddyOnHeels (TOH) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TOH tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TOH tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TOH tokenomiką, galite peržiūrėti TOH tokeno kainą realiuoju laiku!

TOH kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda TOH? Mūsų TOH kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

