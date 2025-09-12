Daugiau apie TDT

Tech Deck Turtle logotipas

Tech Deck Turtle kaina (TDT)

Neįtraukta į sąrašą

1 TDT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Tech Deck Turtle (TDT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:59:45(UTC+8)

Tech Deck Turtle (TDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00097503
$ 0.00097503$ 0.00097503

$ 0.00000473
$ 0.00000473$ 0.00000473

--

--

0.00%

0.00%

Tech Deck Turtle (TDT) realiojo laiko kaina yra $0.00000795. Per pastarąsias 24 valandas TDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TDT kaina yra $ 0.00097503, o žemiausia – $ 0.00000473.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TDT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tech Deck Turtle (TDT) rinkos informacija

$ 7.95K
$ 7.95K$ 7.95K

--
----

$ 7.95K
$ 7.95K$ 7.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Tech Deck Turtle rinkos kapitalizacija yra $ 7.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TDT apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.95K

Tech Deck Turtle (TDT) kainos istorija USD

Šiandienos Tech Deck Turtle kainos pokytis į USD: $ 0.
Tech Deck Turtle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000008578.
Tech Deck Turtle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000032597.
Tech Deck Turtle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000008578+10.79%
60 dienų$ +0.0000032597+41.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra Tech Deck Turtle (TDT)

Tech Deck Turtle is a memecoin on the Solana Network.

Tech Deck Turtle (TDT) išteklius

Oficiali svetainė

Tech Deck Turtle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tech Deck Turtle (TDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tech Deck Turtle (TDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tech Deck Turtle prognozes.

Peržiūrėkite Tech Deck Turtle kainos prognozę dabar!

TDT į vietos valiutas

Tech Deck Turtle (TDT) Tokenomika

Supratimas apie Tech Deck Turtle (TDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tech Deck Turtle (TDT)

Kiek Tech Deck Turtle(TDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TDT kaina USD valiuta yra 0.00000795USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TDT į USD kaina?
Dabartinė TDT kaina USD valiuta yra $ 0.00000795. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tech Deck Turtle rinkos kapitalizacija?
TDT rinkos kapitalizacija yra $ 7.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TDT apyvartoje?
TDT apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TDT kaina?
TDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00097503USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TDT kaina?
TDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000473USD.
Kokia yra TDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TDT yra --USD.
Ar TDT kaina šiais metais kils?
TDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.