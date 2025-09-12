TEAR kaina (TEAR)
TEAR (TEAR) realiojo laiko kaina yra $0.145202. Per pastarąsias 24 valandas TEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.143714 iki aukščiausios $ 0.18119 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TEAR kaina yra $ 2.78, o žemiausia – $ 0.02524886.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TEAR per pastarąją valandą pasikeitė +1.04%, per 24 valandas – -3.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė TEAR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TEAR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 28713.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.17K
Šiandienos TEAR kainos pokytis į USD: $ -0.0047312987260504.
TEAR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0382807793.
TEAR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1459924506.
TEAR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00574905240640822.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.0047312987260504
|-3.15%
|30 dienų
|$ -0.0382807793
|-26.36%
|60 dienų
|$ +0.1459924506
|+100.54%
|90 dienų
|$ +0.00574905240640822
|+4.12%
TEAR is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Frozen Tear," it's essential for crafting the Epic grade Arcane Scroll and materials for awakening Artifact. Players can mint TEAR within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, TEAR can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.
