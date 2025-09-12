Daugiau apie TEAR

TEAR kaina (TEAR)

Neįtraukta į sąrašą

1 TEAR į USD – tiesioginė kaina:

-3.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
TEAR (TEAR) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:52:34(UTC+8)

TEAR (TEAR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+1.04%

-3.15%

-1.35%

-1.35%

TEAR (TEAR) realiojo laiko kaina yra $0.145202. Per pastarąsias 24 valandas TEAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.143714 iki aukščiausios $ 0.18119 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TEAR kaina yra $ 2.78, o žemiausia – $ 0.02524886.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TEAR per pastarąją valandą pasikeitė +1.04%, per 24 valandas – -3.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.35%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TEAR (TEAR) rinkos informacija

--
----

Dabartinė TEAR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TEAR apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 28713.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.17K

TEAR (TEAR) kainos istorija USD

Šiandienos TEAR kainos pokytis į USD: $ -0.0047312987260504.
TEAR 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0382807793.
TEAR 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1459924506.
TEAR 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00574905240640822.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0047312987260504-3.15%
30 dienų$ -0.0382807793-26.36%
60 dienų$ +0.1459924506+100.54%
90 dienų$ +0.00574905240640822+4.12%

Kas yra TEAR (TEAR)

TEAR is a utility token within the Night Crows game on the WEMIX3.0 blockchain. Backed by the in-game "Frozen Tear," it's essential for crafting the Epic grade Arcane Scroll and materials for awakening Artifact. Players can mint TEAR within the game's "TOKEN" menu after reaching level 45. With a fixed supply of 10 million tokens and a 1:1 value with its in-game counterpart, TEAR can also be traded on the PNIX DEX. Created with Unreal Engine 5, Night Crows is a blockchain game on the WEMIX3.0 mainnet, launched on March 12, 2024. Accessible on both PC and mobile devices(iOS and Android) and over 1M downloads, Night Crows has quickly gained global popularity. Within 3 days of its global launch, it surpassed $10 million in cumulative revenue and reached a concurrent player count of 230,000, a number that continues to climb. To accommodate the growing player base, the number of servers has increased from 24 at launch to 54 today.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

TEAR (TEAR) išteklius

TEAR kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TEAR (TEAR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TEAR (TEAR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TEAR prognozes.

Peržiūrėkite TEAR kainos prognozę dabar!

TEAR į vietos valiutas

TEAR (TEAR) Tokenomika

Supratimas apie TEAR (TEAR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TEARišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TEAR (TEAR)

Kiek TEAR(TEAR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TEAR kaina USD valiuta yra 0.145202USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TEAR į USD kaina?
Dabartinė TEAR kaina USD valiuta yra $ 0.145202. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TEAR rinkos kapitalizacija?
TEAR rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TEAR apyvartoje?
TEAR apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TEAR kaina?
TEAR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.78USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TEAR kaina?
TEAR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02524886USD.
Kokia yra TEAR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TEAR yra --USD.
Ar TEAR kaina šiais metais kils?
TEAR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TEAR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
TEAR (TEAR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

