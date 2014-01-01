Team Canguro (CANGURO) Tokenomika
Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide.
The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community.
Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond.
The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement.
For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm.
Team Canguro (CANGURO) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Team Canguro (CANGURO) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Team Canguro (CANGURO) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Team Canguro (CANGURO) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų CANGURO tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek CANGURO tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate CANGURO tokenomiką, galite peržiūrėti CANGURO tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.