Team Canguro kaina (CANGURO)
0.00%
+2.43%
+13.06%
+13.06%
Team Canguro (CANGURO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas CANGURO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CANGURO kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CANGURO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +2.43%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Team Canguro rinkos kapitalizacija yra $ 11.13K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CANGURO apyvartoje yra 998.97M vienetų, o bendras kiekis siekia 998965580.474857. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 11.13K
Šiandienos Team Canguro kainos pokytis į USD: $ 0.
Team Canguro 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Team Canguro 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Team Canguro 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+2.43%
|30 dienų
|$ 0
|+16.09%
|60 dienų
|$ 0
|+28.24%
|90 dienų
|$ 0
|--
Team Canguro 🦘is the most viral and fastest-growing PFP movement on the planet, rapidly taking over TikTok and other social media worldwide. The origins of Team Canguro 🦘trace back to Spanish-speaking TikTok users who popularized the trend as a way to build community and mutual support. The movement revolves around adopting a kangaroo image as a profile picture (PFP), symbolizing membership in this growing online community. Team Canguro started as a way for users to support each other by engaging with content and creating a shared identity. With hashtags like #teamcanguro 🦘🦘, it has gained widespread attention, evolving from a niche trend into a global phenomenon with millions of supporters on TikTok and beyond. The kangaroo 🦘 image itself originates from a 2014 National Geographic campaign titled "Wildlife Selfies," which showcased animals in human-like scenarios, including the iconic kangaroo taking a selfie. This playful, relatable imagery resonated with people, making the kangaroo a perfect mascot for the movement. For Team Canguro members, the kangaroo 🦘 symbolizes unity, playfulness, and unstoppable energy. It represents their collective identity as a supportive and creative community that "hops" together across social media platforms. Just as kangaroos are known for their leaps and forward momentum, Team Canguro embodies progress, mutual encouragement, and boundless enthusiasm. Join Team Canguro today! Be part of the most exciting movement on the internet! #canguro #teamcanguro 🦘🦘
Supratimas apie Team Canguro (CANGURO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CANGUROišsamią tokeno tokenomiką dabar!
