Daugiau apie TXT

TXT Kainos informacija

TXT Oficiali svetainė

TXT Tokenomika

TXT Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Taxa Network logotipas

Taxa Network kaina (TXT)

Neįtraukta į sąrašą

1 TXT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00064214
$0.00064214$0.00064214
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Taxa Network (TXT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:51:59(UTC+8)

Taxa Network (TXT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02675211
$ 0.02675211$ 0.02675211

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+0.00%

+0.32%

+0.32%

Taxa Network (TXT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TXT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TXT kaina yra $ 0.02675211, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TXT per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.32%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Taxa Network (TXT) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 6.42M
$ 6.42M$ 6.42M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Taxa Network rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TXT apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.42M

Taxa Network (TXT) kainos istorija USD

Šiandienos Taxa Network kainos pokytis į USD: $ 0.
Taxa Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Taxa Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Taxa Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.00%
30 dienų$ 0+1.94%
60 dienų$ 0-6.64%
90 dienų$ 0--

Kas yra Taxa Network (TXT)

Taxa Network is a TEE-enabled blockchain agnostic infrastructure which enables high performance, privacy preserving, interactive smart contracts, namely Taxa Trusted Services. Taxa serves as a middleware component in the layered blockchain design where applications’ business logic and private data are processed with performance, integrity, and confidentiality, and empowers various use cases in performance/privacy-centric scenarios, such as DeFi, NFT, GameFi, data analytics, fintech, advertising, AI, identity etc.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Taxa Network (TXT) išteklius

Oficiali svetainė

Taxa Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Taxa Network (TXT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Taxa Network (TXT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Taxa Network prognozes.

Peržiūrėkite Taxa Network kainos prognozę dabar!

TXT į vietos valiutas

Taxa Network (TXT) Tokenomika

Supratimas apie Taxa Network (TXT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TXTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Taxa Network (TXT)

Kiek Taxa Network(TXT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TXT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TXT į USD kaina?
Dabartinė TXT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Taxa Network rinkos kapitalizacija?
TXT rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TXT apyvartoje?
TXT apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TXT kaina?
TXT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02675211USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TXT kaina?
TXT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TXT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TXT yra --USD.
Ar TXT kaina šiais metais kils?
TXT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TXT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 12:51:59(UTC+8)

Taxa Network (TXT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.