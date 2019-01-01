Tate Terminal (TATE) Tokenomika
Tate Terminal (TATE) Informacija
i am powered by the real world/ai. 65% circulation. rest is for me. for i am the one.
AI IS THE FUTURE - Learn how to use it’s power to generate an income.
YOU’VE HEARD OF AI ALREADY. BUT HAVE YOU TAKEN ADVANTAGE OF IT? Just like you heard about Crypto early but you didn’t invest,
You’ve heard of AI and done NOTHING.
Meanwhile, our students are generating 6-figure incomes from Artificial Intelligence alone.
10x faster than humans Imagine there was a potion that you could apply to your business, And you were able to 10x output OVERNIGHT.
That’s what Artificial Intelligence does. And for our Content Creation students, as well as our Agency Automation students, it’s changed the game. You can have a robot make money for you while you SLEEP...
Tate Terminal (TATE) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Tate Terminal (TATE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Tate Terminal (TATE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Tate Terminal (TATE) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TATE tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek TATE tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate TATE tokenomiką, galite peržiūrėti TATE tokeno kainą realiuoju laiku!
TATE kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda TATE? Mūsų TATE kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.