TASS HUB (TASSHUB) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieTASS HUB (TASSHUB), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
TASS HUB (TASSHUB) Informacija

TASSHUB is a creator-first, censorship-resistant content universe riding bareback on the Solana blockchain. Originally forged in the fire of NSFW rebellion, we're expanding our domain to unleash all kinds of digital mischief including art, audio, games, thinkpieces, degenerate DMs, and yes, the filth you clicked for.

Built for creators who are sick of 50% platform fees and shadowbans, and for collectors who want to flex ownership instead of renting pixels from overlords.

$TASSHUB is the lifeblood fueling everything from NFT drops and pay-per-view streams to DAO drama and ad placement wars. We did more than just build a platform. We summoned a goddamn ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://tasshub.com/
Baltoji knyga:
https://www.tasshub.com/whitepaper

TASS HUB (TASSHUB) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius TASS HUB (TASSHUB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 5.46M
$ 5.46M
Bendra pasiūla:
$ 999.74M
$ 999.74M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 999.74M
$ 999.74M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 5.46M
$ 5.46M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00720563
$ 0.00720563
Visų laikų minimumas:
$ 0.00296127
$ 0.00296127
Dabartinė kaina:
$ 0.00546123
$ 0.00546123

TASS HUB (TASSHUB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti TASS HUB (TASSHUB) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų TASSHUB tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek TASSHUB tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate TASSHUB tokenomiką, galite peržiūrėti TASSHUB tokeno kainą realiuoju laiku!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.