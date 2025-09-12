Daugiau apie TAP (BITCOIN)

Tapify kaina (TAP (BITCOIN))

1 TAP (BITCOIN) į USD – tiesioginė kaina:

$0.389671
$0.389671
+1.10%1D
Tapify (TAP (BITCOIN)) kainos grafikas realiu laiku
Tapify (TAP (BITCOIN)) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.39%

+1.17%

-4.50%

-4.50%

Tapify (TAP (BITCOIN)) realiojo laiko kaina yra $0.389683. Per pastarąsias 24 valandas TAP (BITCOIN) svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.382633 iki aukščiausios $ 0.393025 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAP (BITCOIN) kaina yra $ 6.59, o žemiausia – $ 0.312756.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAP (BITCOIN) per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Tapify (TAP (BITCOIN)) rinkos informacija

Dabartinė Tapify rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TAP (BITCOIN) apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.18M

Tapify (TAP (BITCOIN)) kainos istorija USD

Šiandienos Tapify kainos pokytis į USD: $ +0.00452255.
Tapify 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0433475185.
Tapify 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0328684361.
Tapify 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1285259387264794.

Laikotarpis Keisti (USD) Keisti (%)
Šiandien $ +0.00452255 +1.17%
30 dienų $ -0.0433475185 -11.12%
60 dienų $ -0.0328684361 -8.43%
90 dienų $ -0.1285259387264794 -24.80%

Kas yra Tapify (TAP (BITCOIN))

Tapify is an innovative Layer 1 protocol built directly on the Bitcoin network, designed to extend Bitcoin’s utility beyond traditional transactions. By introducing features like Promises (smart contract-like functionality), multisend capabilities, decentralized finance (DeFi/OrdFi), and native token swaps without the need for bridges, Tapify empowers developers to build advanced applications directly on Bitcoin. Tapify leverages Bitcoin’s security and scalability, making it a reliable and efficient platform for tokenization, decentralized governance, and more. As a key player in the evolution of Bitcoin's ecosystem, Tapify aims to revolutionize the way blockchain applications are developed, bringing flexibility, programmability, and innovation to Bitcoin's core infrastructure.

Tapify (TAP (BITCOIN)) išteklius

Tapify kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Tapify (TAP (BITCOIN)) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Tapify (TAP (BITCOIN)) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Tapify prognozes.

Peržiūrėkite Tapify kainos prognozę dabar!

TAP (BITCOIN) į vietos valiutas

Tapify (TAP (BITCOIN)) Tokenomika

Supratimas apie Tapify (TAP (BITCOIN)) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAP (BITCOIN)išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Tapify (TAP (BITCOIN))

Kiek Tapify(TAP (BITCOIN)) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAP (BITCOIN) kaina USD valiuta yra 0.389683USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAP (BITCOIN) į USD kaina?
Dabartinė TAP (BITCOIN) kaina USD valiuta yra $ 0.389683. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Tapify rinkos kapitalizacija?
TAP (BITCOIN) rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAP (BITCOIN) apyvartoje?
TAP (BITCOIN) apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAP (BITCOIN) kaina?
TAP (BITCOIN) pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 6.59USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAP (BITCOIN) kaina?
TAP (BITCOIN) pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.312756USD.
Kokia yra TAP (BITCOIN) prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAP (BITCOIN) yra --USD.
Ar TAP (BITCOIN) kaina šiais metais kils?
TAP (BITCOIN) šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAP (BITCOIN) kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
