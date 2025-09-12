Tapify kaina (TAP (BITCOIN))
-0.39%
+1.17%
-4.50%
-4.50%
Tapify (TAP (BITCOIN)) realiojo laiko kaina yra $0.389683. Per pastarąsias 24 valandas TAP (BITCOIN) svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.382633 iki aukščiausios $ 0.393025 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAP (BITCOIN) kaina yra $ 6.59, o žemiausia – $ 0.312756.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAP (BITCOIN) per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – +1.17%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Tapify rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TAP (BITCOIN) apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 21000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.18M
Šiandienos Tapify kainos pokytis į USD: $ +0.00452255.
Tapify 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0433475185.
Tapify 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0328684361.
Tapify 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1285259387264794.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00452255
|+1.17%
|30 dienų
|$ -0.0433475185
|-11.12%
|60 dienų
|$ -0.0328684361
|-8.43%
|90 dienų
|$ -0.1285259387264794
|-24.80%
Tapify is an innovative Layer 1 protocol built directly on the Bitcoin network, designed to extend Bitcoin’s utility beyond traditional transactions. By introducing features like Promises (smart contract-like functionality), multisend capabilities, decentralized finance (DeFi/OrdFi), and native token swaps without the need for bridges, Tapify empowers developers to build advanced applications directly on Bitcoin. Tapify leverages Bitcoin’s security and scalability, making it a reliable and efficient platform for tokenization, decentralized governance, and more. As a key player in the evolution of Bitcoin's ecosystem, Tapify aims to revolutionize the way blockchain applications are developed, bringing flexibility, programmability, and innovation to Bitcoin's core infrastructure.
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
