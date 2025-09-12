Daugiau apie TLR

Taler kaina (TLR)

$0.00082458
Taler (TLR) kainos grafikas realiu laiku
Taler (TLR) kainos informacija (USD)

$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.119703
$ 0
Taler (TLR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TLR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TLR kaina yra $ 0.119703, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TLR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Taler (TLR) rinkos informacija

Dabartinė Taler rinkos kapitalizacija yra $ 15.99K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TLR apyvartoje yra 19.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 19422310.76397104. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.02K

Taler (TLR) kainos istorija USD

Šiandienos Taler kainos pokytis į USD: $ 0.
Taler 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Taler 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Taler 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0+0.20%
60 dienų$ 0-8.63%
90 dienų$ 0--

Kas yra Taler (TLR)

"February 10 took place on the cryptocurrency fork Taler. https://talercrypto.com/#modal ● PoW/PoS algorithm - Lyra2z ● Issue - 23,333,333 coins ● Unit time - 1 minute ● Remuneration - 7 TLR coins ● Mining Hardware - CPU, GPU, PoS ● Difficulty adjustment - every block ● Atomic swaps ● Segwit & Lightning ● Replay protection ● Unique address format Bech32 "

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Taler (TLR) išteklius

Oficiali svetainė

Taler kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Taler (TLR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Taler (TLR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Taler prognozes.

Peržiūrėkite Taler kainos prognozę dabar!

TLR į vietos valiutas

Taler (TLR) Tokenomika

Supratimas apie Taler (TLR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TLRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Taler (TLR)

Kiek Taler(TLR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TLR kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TLR į USD kaina?
Dabartinė TLR kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Taler rinkos kapitalizacija?
TLR rinkos kapitalizacija yra $ 15.99KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TLR apyvartoje?
TLR apyvartoje yra 19.42MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TLR kaina?
TLR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.119703USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TLR kaina?
TLR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TLR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TLR yra --USD.
Ar TLR kaina šiais metais kils?
TLR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TLR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Taler (TLR) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

