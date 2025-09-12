Daugiau apie L

Take the L logotipas

Take the L kaina (L)

Neįtraukta į sąrašą

1 L į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Take the L (L) kainos grafikas realiu laiku
Take the L (L) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00108614
$ 0.00108614$ 0.00108614

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

+4.08%

+13.89%

+13.89%

Take the L (L) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas L svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia L kaina yra $ 0.00108614, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, L per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +4.08%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Take the L (L) rinkos informacija

$ 12.48K
$ 12.48K$ 12.48K

--
----

$ 12.48K
$ 12.48K$ 12.48K

931.21M
931.21M 931.21M

931,213,965.762149
931,213,965.762149 931,213,965.762149

Dabartinė Take the L rinkos kapitalizacija yra $ 12.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. L apyvartoje yra 931.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 931213965.762149. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 12.48K

Take the L (L) kainos istorija USD

Šiandienos Take the L kainos pokytis į USD: $ 0.
Take the L 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Take the L 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Take the L 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+4.08%
30 dienų$ 0+14.94%
60 dienų$ 0+34.06%
90 dienų$ 0--

Kas yra Take the L (L)

Take the $L is the slogan used by litecoin intern which took over the whole x. Utlimate meme coin narrative and the second token created right after $LESTER by $LESTER holders. The CTO is run buy a person who got follow from Litecoin itself. The idea of retarded graphics is with us so as a community we decided to become the most famous BLUE PILL! Imagin being us, we are pumping entire memecoin universe! TAKE THE L!

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Take the L kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Take the L (L) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Take the L (L) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Take the L prognozes.

Peržiūrėkite Take the L kainos prognozę dabar!

L į vietos valiutas

Take the L (L) Tokenomika

Supratimas apie Take the L (L) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie Lišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Take the L (L)

Kiek Take the L(L) verta (-as) šiandien?
Dabartinė L kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė L į USD kaina?
Dabartinė L kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Take the L rinkos kapitalizacija?
L rinkos kapitalizacija yra $ 12.48KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra L apyvartoje?
L apyvartoje yra 931.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) L kaina?
L pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00108614USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) L kaina?
L pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra L prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis L yra --USD.
Ar L kaina šiais metais kils?
L šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite L kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.