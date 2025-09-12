Daugiau apie TAIKI

TAIKI Kainos informacija

TAIKI Oficiali svetainė

TAIKI Tokenomika

TAIKI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

TAIKI INU logotipas

TAIKI INU kaina (TAIKI)

Neįtraukta į sąrašą

1 TAIKI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-2.10%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
TAIKI INU (TAIKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:09:16(UTC+8)

TAIKI INU (TAIKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.01%

-2.11%

-4.12%

-4.12%

TAIKI INU (TAIKI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TAIKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAIKI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAIKI per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – -2.11%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TAIKI INU (TAIKI) rinkos informacija

$ 261.86K
$ 261.86K$ 261.86K

--
----

$ 261.86K
$ 261.86K$ 261.86K

909.63B
909.63B 909.63B

909,632,326,501.9635
909,632,326,501.9635 909,632,326,501.9635

Dabartinė TAIKI INU rinkos kapitalizacija yra $ 261.86K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TAIKI apyvartoje yra 909.63B vienetų, o bendras kiekis siekia 909632326501.9635. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 261.86K

TAIKI INU (TAIKI) kainos istorija USD

Šiandienos TAIKI INU kainos pokytis į USD: $ 0.
TAIKI INU 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TAIKI INU 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TAIKI INU 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.11%
30 dienų$ 0-51.60%
60 dienų$ 0-3.00%
90 dienų$ 0--

Kas yra TAIKI INU (TAIKI)

$TAIKI is a community-driven meme token honoring one of the earliest and most iconic Shiba Inu images on the internet — a 2008 public domain photo of Taiki, taken by Italian photographer Roberto Vasarri. The project aims to preserve a piece of meme and internet history by putting Taiki “on-chain.” It has no presale, no team allocation, and no tax — 100% fair launch, fully decentralized, and owned by the community.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

TAIKI INU (TAIKI) išteklius

Oficiali svetainė

TAIKI INU kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TAIKI INU (TAIKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TAIKI INU (TAIKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TAIKI INU prognozes.

Peržiūrėkite TAIKI INU kainos prognozę dabar!

TAIKI į vietos valiutas

TAIKI INU (TAIKI) Tokenomika

Supratimas apie TAIKI INU (TAIKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAIKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TAIKI INU (TAIKI)

Kiek TAIKI INU(TAIKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAIKI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAIKI į USD kaina?
Dabartinė TAIKI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TAIKI INU rinkos kapitalizacija?
TAIKI rinkos kapitalizacija yra $ 261.86KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAIKI apyvartoje?
TAIKI apyvartoje yra 909.63BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAIKI kaina?
TAIKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAIKI kaina?
TAIKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TAIKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAIKI yra --USD.
Ar TAIKI kaina šiais metais kils?
TAIKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAIKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:09:16(UTC+8)

TAIKI INU (TAIKI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.