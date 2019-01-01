Syrax AI (SYRAX) Tokenomika
Syrax AI is a trading infrastructure platform built for Solana meme coin traders, designed to protect users from scams and insider farming. Our ecosystem includes advanced tools like a Telegram token scanner, AI-powered analysis, and real-time bundle detection. Soon, our all-in-one trading platform will launch, offering fast trading, wallet tracking, sniper insights, and detailed token metrics, all in one place. $SYRAX holders unlock premium features, unlimited scans, reduced fees, and earn a share of platform revenue. Syrax is built for the people, not the grifters, bringing transparency, safety, and real utility to Solana trading.
Syrax AI (SYRAX) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Syrax AI (SYRAX) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SYRAX tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SYRAX tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SYRAX tokenomiką, galite peržiūrėti SYRAX tokeno kainą realiuoju laiku!
