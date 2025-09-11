Daugiau apie YUSD

Synatra Staked USDC kaina (YUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 YUSD į USD – tiesioginė kaina:

$1.4
$1.4$1.4
0.00%1D
mexc
USD
Synatra Staked USDC (YUSD) kainos grafikas realiu laiku
Synatra Staked USDC (YUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.4
$ 1.4$ 1.4
24 val. žemiausia
$ 1.41
$ 1.41$ 1.41
24 val. aukščiausia

$ 1.4
$ 1.4$ 1.4

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.41
$ 1.41$ 1.41

$ 1.06
$ 1.06$ 1.06

-0.17%

+0.01%

+0.13%

+0.13%

Synatra Staked USDC (YUSD) realiojo laiko kaina yra $1.4. Per pastarąsias 24 valandas YUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.4 iki aukščiausios $ 1.41 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia YUSD kaina yra $ 1.41, o žemiausia – $ 1.06.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, YUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.17%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Synatra Staked USDC (YUSD) rinkos informacija

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

--
----

$ 4.82M
$ 4.82M$ 4.82M

3.43M
3.43M 3.43M

3,432,594.0
3,432,594.0 3,432,594.0

Dabartinė Synatra Staked USDC rinkos kapitalizacija yra $ 4.82M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. YUSD apyvartoje yra 3.43M vienetų, o bendras kiekis siekia 3432594.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.82M

Synatra Staked USDC (YUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Synatra Staked USDC kainos pokytis į USD: $ +0.00015678.
Synatra Staked USDC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0172457600.
Synatra Staked USDC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0428440600.
Synatra Staked USDC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00015678+0.01%
30 dienų$ +0.0172457600+1.23%
60 dienų$ +0.0428440600+3.06%
90 dienų$ 0--

Kas yra Synatra Staked USDC (YUSD)

Synatra is a synthetic staking protocol on Solana. Users may stake SOL or USDC in the protocol, which gets deployed through various strategies to earn yield. Some of the yield generation strategies we use include cash-carry, hedge-carry, lending, leveraged staking, NFT collateralized lending, and airdrop farming. yUSD is the receipt token which can be used to unstake the USDC and claim back the principle plus interest accrued. We gave grown to about $4.5M of TVL which earns roughly $1-1.25M revenue annually.

Synatra Staked USDC kainos prognozė (USD)

YUSD į vietos valiutas

Synatra Staked USDC (YUSD) Tokenomika

Supratimas apie Synatra Staked USDC (YUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie YUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Synatra Staked USDC (YUSD)

Kiek Synatra Staked USDC(YUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė YUSD kaina USD valiuta yra 1.4USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė YUSD į USD kaina?
Dabartinė YUSD kaina USD valiuta yra $ 1.4. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Synatra Staked USDC rinkos kapitalizacija?
YUSD rinkos kapitalizacija yra $ 4.82MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra YUSD apyvartoje?
YUSD apyvartoje yra 3.43MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) YUSD kaina?
YUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.41USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) YUSD kaina?
YUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.06USD.
Kokia yra YUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis YUSD yra --USD.
Ar YUSD kaina šiais metais kils?
YUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite YUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
