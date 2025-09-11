Daugiau apie FIUSD

Sygnum FIUSD Liquidity Fund logotipas

Sygnum FIUSD Liquidity Fund kaina (FIUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 FIUSD į USD – tiesioginė kaina:

0.00%1D
USD
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kainos grafikas realiu laiku
Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+0.01%

+0.08%

+0.08%

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) realiojo laiko kaina yra $11,574.37. Per pastarąsias 24 valandas FIUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 11,573.01 iki aukščiausios $ 11,574.37 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FIUSD kaina yra $ 11,574.37, o žemiausia – $ 11,251.76.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FIUSD per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) rinkos informacija

--
Dabartinė Sygnum FIUSD Liquidity Fund rinkos kapitalizacija yra $ 48.57M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FIUSD apyvartoje yra 4.20K vienetų, o bendras kiekis siekia 4196.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.57M

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainos pokytis į USD: $ +1.36.
Sygnum FIUSD Liquidity Fund 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +40.7927096280.
Sygnum FIUSD Liquidity Fund 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +80.3643232210.
Sygnum FIUSD Liquidity Fund 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +121.60.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.36+0.01%
30 dienų$ +40.7927096280+0.35%
60 dienų$ +80.3643232210+0.69%
90 dienų$ +121.60+1.06%

Kas yra Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

This project focuses on the tokenization of Fidelity International's Money Market Fund by Sygnum Bank, specifically the Fidelity Institutional Liquidity Fund (ILF) USD Fund Class G Acc. Sygnum Bank is the token issuer of the above mentioned.

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) išteklius

Oficiali svetainė

Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sygnum FIUSD Liquidity Fund prognozes.

Peržiūrėkite Sygnum FIUSD Liquidity Fund kainos prognozę dabar!

FIUSD į vietos valiutas

Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) Tokenomika

Supratimas apie Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FIUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sygnum FIUSD Liquidity Fund (FIUSD)

Kiek Sygnum FIUSD Liquidity Fund(FIUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FIUSD kaina USD valiuta yra 11,574.37USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FIUSD į USD kaina?
Dabartinė FIUSD kaina USD valiuta yra $ 11,574.37. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sygnum FIUSD Liquidity Fund rinkos kapitalizacija?
FIUSD rinkos kapitalizacija yra $ 48.57MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FIUSD apyvartoje?
FIUSD apyvartoje yra 4.20KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FIUSD kaina?
FIUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 11,574.37USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FIUSD kaina?
FIUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 11,251.76USD.
Kokia yra FIUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FIUSD yra --USD.
Ar FIUSD kaina šiais metais kils?
FIUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FIUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.