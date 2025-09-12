Daugiau apie SYBTC

1 SYBTC į USD – tiesioginė kaina:

$114,356
$114,356$114,356
+0.40%1D
SyBTC (SYBTC) kainos grafikas realiu laiku
SyBTC (SYBTC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 113,149
$ 113,149$ 113,149
24 val. žemiausia
$ 114,675
$ 114,675$ 114,675
24 val. aukščiausia

$ 113,149
$ 113,149$ 113,149

$ 114,675
$ 114,675$ 114,675

$ 124,301
$ 124,301$ 124,301

$ 74,649
$ 74,649$ 74,649

+0.21%

+0.41%

+4.48%

+4.48%

SyBTC (SYBTC) realiojo laiko kaina yra $114,356. Per pastarąsias 24 valandas SYBTC svyravo nuo žemiausios kainos $ 113,149 iki aukščiausios $ 114,675 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SYBTC kaina yra $ 124,301, o žemiausia – $ 74,649.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SYBTC per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.48%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SyBTC (SYBTC) rinkos informacija

$ 891.58K
$ 891.58K$ 891.58K

--
----

$ 891.58K
$ 891.58K$ 891.58K

7.80
7.80 7.80

7.79849781
7.79849781 7.79849781

Dabartinė SyBTC rinkos kapitalizacija yra $ 891.58K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SYBTC apyvartoje yra 7.80 vienetų, o bendras kiekis siekia 7.79849781. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 891.58K

SyBTC (SYBTC) kainos istorija USD

Šiandienos SyBTC kainos pokytis į USD: $ +463.73.
SyBTC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -4,999.1297180000.
SyBTC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -3,849.6803840000.
SyBTC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +9,074.22615411914.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +463.73+0.41%
30 dienų$ -4,999.1297180000-4.37%
60 dienų$ -3,849.6803840000-3.36%
90 dienų$ +9,074.22615411914+8.62%

Kas yra SyBTC (SYBTC)

Symbiosis Finance is a multi-chain liquidity protocol. The platform aggregates exchange liquidity across EVM and selected non-EVM networks including TRON, Bitcoin, BNB, etc. Symbiosis Finance aims to solve a problem of liquidity transfer across multiple chains. With various bridges and swap platforms that currently create liquidity fragmentation, Symbiosis stands out as a unified easy-to-use solution that provides asset swap and liquidity transfer with one click and one transaction. $SIS is a native token of Symbiosis Finance protocol deployed on Ethereum, BNB, Scroll, ZK Sync Era, Arbitrum One, and Linea. The use cases originally designed for SIS include governance for the Symbiosis Protocol DAO and Treasury, protocol security, veSIS staking and rewarding incentives for Liquidity Provision. By staking SIS token within the Ethereum, BNB or zkSync networks, users can earn rewards. According to the website of the project, the SIS token additionally utilizes a liquidity rewarding program that includes ve (Vote Escrow) token - veSIS.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SyBTC (SYBTC) išteklius

Oficiali svetainė

SyBTC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SyBTC (SYBTC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SyBTC (SYBTC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SyBTC prognozes.

Peržiūrėkite SyBTC kainos prognozę dabar!

SYBTC į vietos valiutas

SyBTC (SYBTC) Tokenomika

Supratimas apie SyBTC (SYBTC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SYBTCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SyBTC (SYBTC)

Kiek SyBTC(SYBTC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SYBTC kaina USD valiuta yra 114,356USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SYBTC į USD kaina?
Dabartinė SYBTC kaina USD valiuta yra $ 114,356. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SyBTC rinkos kapitalizacija?
SYBTC rinkos kapitalizacija yra $ 891.58KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SYBTC apyvartoje?
SYBTC apyvartoje yra 7.80USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SYBTC kaina?
SYBTC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 124,301USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SYBTC kaina?
SYBTC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 74,649USD.
Kokia yra SYBTC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SYBTC yra --USD.
Ar SYBTC kaina šiais metais kils?
SYBTC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SYBTC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.