Swerve (SWRV) Tokenomika
Swerve (SWRV) Informacija
SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.
Swerve (SWRV) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Swerve (SWRV) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Swerve (SWRV) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Swerve (SWRV) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SWRV tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SWRV tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SWRV tokenomiką, galite peržiūrėti SWRV tokeno kainą realiuoju laiku!
