Swerve (SWRV) realiojo laiko kaina yra $0.00582222. Per pastarąsias 24 valandas SWRV svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00555087 iki aukščiausios $ 0.0059401 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWRV kaina yra $ 39.04, o žemiausia – $ 0.00329114.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWRV per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +1.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Swerve rinkos kapitalizacija yra $ 107.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWRV apyvartoje yra 18.52M vienetų, o bendras kiekis siekia 21230110.1128234. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 123.61K
Šiandienos Swerve kainos pokytis į USD: $ +0.00010043.
Swerve 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0008946644.
Swerve 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009845385.
Swerve 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001111260616358067.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00010043
|+1.76%
|30 dienų
|$ +0.0008946644
|+15.37%
|60 dienų
|$ +0.0009845385
|+16.91%
|90 dienų
|$ -0.001111260616358067
|-16.02%
SWERVE FINANCE is described to be a fork of Curve, owned 100% by the community. It is claimed that there's no fake-out deployment, no questionable pre-mining, no founder controlling majority of the governance vote, no suspect team proposals, no 30% allocation to 'shareholders', no team allocation, no decades long distribution. It's a simple 33,000,000 supply owned entirely by holders, the community of liquidity providers and users. If holders provide liquidity to Swerve, they get ySWRV tokens which can be staked in the Swerve DAO to earn $SWRV. To kickstart the protocol and encourage users to try out Swerve, the first two weeks will have a larger distribution of $SWRV awarded.
