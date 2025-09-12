Daugiau apie SWAY

SWAY Kainos informacija

SWAY Oficiali svetainė

SWAY Tokenomika

SWAY Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Sway Social logotipas

Sway Social kaina (SWAY)

Neįtraukta į sąrašą

1 SWAY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00093893
$0.00093893$0.00093893
-4.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Sway Social (SWAY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:13:57(UTC+8)

Sway Social (SWAY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.258453
$ 0.258453$ 0.258453

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-4.06%

-4.03%

-4.03%

Sway Social (SWAY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SWAY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWAY kaina yra $ 0.258453, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWAY per pastarąją valandą pasikeitė -0.05%, per 24 valandas – -4.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sway Social (SWAY) rinkos informacija

$ 46.43K
$ 46.43K$ 46.43K

--
----

$ 93.87K
$ 93.87K$ 93.87K

49.46M
49.46M 49.46M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Dabartinė Sway Social rinkos kapitalizacija yra $ 46.43K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWAY apyvartoje yra 49.46M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 93.87K

Sway Social (SWAY) kainos istorija USD

Šiandienos Sway Social kainos pokytis į USD: $ 0.
Sway Social 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sway Social 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Sway Social 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-4.06%
30 dienų$ 0-11.22%
60 dienų$ 0-5.09%
90 dienų$ 0--

Kas yra Sway Social (SWAY)

Sway Social is the first social protocol for Metacreators that uses NFTs to translate social capital into an asset class. This allows anyone to monetize their Metaverse on their terms. Every building block in Metaverse — game item, avatar, collectible, social media post, land title, etc. — is an NFT. Behind every NFT creator is a community that establishes the value of creator's social capital. In traditional Web 2 social media platforms, the number of ‘Likes’ or ‘Followers’ is directly correlated to their earnings power. Creator is primarily valued by the number of followers he can engage with. Sway introduces a web3 equivalent model where social capital is translated into an asset class. Instead of ‘following‘ a creator, participants can stake with their creator pool. Value is established based on the pool participation TVL. Stakeholders are providing a social underwriting facility for creators through a subDAO.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Sway Social (SWAY) išteklius

Oficiali svetainė

Sway Social kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sway Social (SWAY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sway Social (SWAY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sway Social prognozes.

Peržiūrėkite Sway Social kainos prognozę dabar!

SWAY į vietos valiutas

Sway Social (SWAY) Tokenomika

Supratimas apie Sway Social (SWAY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWAYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sway Social (SWAY)

Kiek Sway Social(SWAY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWAY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWAY į USD kaina?
Dabartinė SWAY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sway Social rinkos kapitalizacija?
SWAY rinkos kapitalizacija yra $ 46.43KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWAY apyvartoje?
SWAY apyvartoje yra 49.46MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWAY kaina?
SWAY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.258453USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWAY kaina?
SWAY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SWAY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWAY yra --USD.
Ar SWAY kaina šiais metais kils?
SWAY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWAY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 06:13:57(UTC+8)

Sway Social (SWAY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.