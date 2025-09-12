SWAGGY kaina (SWAGGY)
SWAGGY (SWAGGY) realiojo laiko kaina yra $0.00001006. Per pastarąsias 24 valandas SWAGGY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00000969 iki aukščiausios $ 0.00001006 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWAGGY kaina yra $ 0.00958201, o žemiausia – $ 0.00000394.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWAGGY per pastarąją valandą pasikeitė +0.72%, per 24 valandas – +3.84%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.49%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė SWAGGY rinkos kapitalizacija yra $ 10.06K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SWAGGY apyvartoje yra 999.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 999610963.787376. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.06K
Šiandienos SWAGGY kainos pokytis į USD: $ 0.
SWAGGY 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000014933.
SWAGGY 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000031193.
SWAGGY 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000002061034964596618.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.84%
|30 dienų
|$ +0.0000014933
|+14.84%
|60 dienų
|$ +0.0000031193
|+31.01%
|90 dienų
|$ +0.000002061034964596618
|+25.77%
Ah, SWAGGY, the Husky with more followers than some small countries have citizens. This isn't just any dog; SWAGGY is the canine equivalent of a rock star who decided to trade in his guitar for a blockchain. With over 7 million TikTok fans, SWAGGY has transcended mere pet stardom to become a digital icon, now venturing into the wild west of cryptocurrency with his very own memecoin on Solana. It's like if Lassie got into fintech. This memecoin, let's call it $SWAG, isn't just about making a quick buck (or should I say, bone?). It's about bringing the global community of dog lovers together on X, where they can bark about the latest trends, share adorable doggy pics, and discuss why their pets should be the next memecoin. It's a digital dog park where the currency is not just likes and treats but $SWAG tokens. Imagine this: You're scrolling through X, and instead of the usual political rants or cat memes, you're greeted by posts from SWAGGY enthusiasts discussing the merits of a Husky-led economy. It's a place where "ruff" translates to "bull run," and every time SWAGGY does something mildly impressive, like catching a frisbee or wearing a new bow tie, his token's value spikes. The genius of SWAGGY's memecoin isn't just in its adorable mascot but in its community. Here, every dog lover feels like they're part of something bigger than just their daily walk. They're part of a movement, a pack if you will, where the only thing more valuable than the memecoin is the shared love for our four-legged friends. So, if you're looking for investment advice (which I'm not qualified to give, but hey, humor me), consider this: SWAGGY isn't just a pet; he's a cultural phenomenon with a tail. And in the world of memecoins, that might just be the ultimate bull case. Remember, in this market, you've got to believe in the bark before you can see the bucks.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Supratimas apie SWAGGY (SWAGGY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą.
