Suzaku Token (SUZ) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSuzaku Token (SUZ), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-23 06:50:15(UTC+8)
USD

Suzaku Token (SUZ) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Suzaku Token (SUZ) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 1.01M
$ 1.01M
Bendra pasiūla:
$ 100.00M
$ 100.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 29.11M
$ 29.11M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 3.48M
$ 3.48M
Visų laikų rekordas:
$ 0.204252
$ 0.204252
Visų laikų minimumas:
$ 0.03269998
$ 0.03269998
Dabartinė kaina:
$ 0.03477243
$ 0.03477243

Suzaku Token (SUZ) Informacija

Oficiali svetainė:
https://www.suzaku.network

Suzaku Token (SUZ) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Suzaku Token (SUZ) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUZ tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUZ tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUZ tokenomiką, galite peržiūrėti SUZ tokeno kainą realiuoju laiku!

SUZ kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SUZ? Mūsų SUZ kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

