sUSD kaina (SUSD)

1 SUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.977478
$0.977478$0.977478
+1.00%1D
USD
sUSD (SUSD) kainos grafikas realiu laiku
sUSD (SUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.963493
$ 0.963493$ 0.963493
24 val. žemiausia
$ 0.977755
$ 0.977755$ 0.977755
24 val. aukščiausia

$ 0.963493
$ 0.963493$ 0.963493

$ 0.977755
$ 0.977755$ 0.977755

$ 2.45
$ 2.45$ 2.45

$ 0.429697
$ 0.429697$ 0.429697

+0.04%

+1.07%

-1.09%

-1.09%

sUSD (SUSD) realiojo laiko kaina yra $0.977519. Per pastarąsias 24 valandas SUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.963493 iki aukščiausios $ 0.977755 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUSD kaina yra $ 2.45, o žemiausia – $ 0.429697.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.04%, per 24 valandas – +1.07%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

sUSD (SUSD) rinkos informacija

$ 46.86M
$ 46.86M$ 46.86M

--
----

$ 46.86M
$ 46.86M$ 46.86M

47.95M
47.95M 47.95M

47,952,669.47060327
47,952,669.47060327 47,952,669.47060327

Dabartinė sUSD rinkos kapitalizacija yra $ 46.86M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUSD apyvartoje yra 47.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 47952669.47060327. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 46.86M

sUSD (SUSD) kainos istorija USD

Šiandienos sUSD kainos pokytis į USD: $ +0.0103657.
sUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0116258289.
sUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0369369239.
sUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0190607947995189.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0103657+1.07%
30 dienų$ -0.0116258289-1.18%
60 dienų$ +0.0369369239+3.78%
90 dienų$ +0.0190607947995189+1.99%

Kas yra sUSD (SUSD)

sUSD, or synthetic USD, is a synthetic asset launched by Synthetix Exchange. sUSD mirrors and tracks the price of USD provided by an oracle - Chainlink.

sUSD (SUSD) išteklius

Oficiali svetainė

sUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos sUSD (SUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų sUSD (SUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes sUSD prognozes.

Peržiūrėkite sUSD kainos prognozę dabar!

SUSD į vietos valiutas

sUSD (SUSD) Tokenomika

Supratimas apie sUSD (SUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie sUSD (SUSD)

Kiek sUSD(SUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUSD kaina USD valiuta yra 0.977519USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUSD į USD kaina?
Dabartinė SUSD kaina USD valiuta yra $ 0.977519. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra sUSD rinkos kapitalizacija?
SUSD rinkos kapitalizacija yra $ 46.86MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUSD apyvartoje?
SUSD apyvartoje yra 47.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUSD kaina?
SUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.45USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUSD kaina?
SUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.429697USD.
Kokia yra SUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUSD yra --USD.
Ar SUSD kaina šiais metais kils?
SUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
sUSD (SUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.