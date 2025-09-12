Surfing Coco kaina (COCO)
0.00%
0.00%
Surfing Coco (COCO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas COCO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia COCO kaina yra $ 0.00105063, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, COCO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Surfing Coco rinkos kapitalizacija yra $ 9.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. COCO apyvartoje yra 791.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 791818473.8635274. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.02K
Šiandienos Surfing Coco kainos pokytis į USD: $ 0.
Surfing Coco 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Surfing Coco 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Surfing Coco 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+4.15%
|60 dienų
|$ 0
|+7.61%
|90 dienų
|$ 0
|--
On a lush island in Southeast Asia, there lives a cool surfing coconut dude named Coco. Coco dreams of a future where $COCO, the cryptocurrency named after him, skyrockets in value, bringing prosperity to all its holders and enable them to join his surfing vibes the whole time. Driven by this dream, Coco embarks on a daring journey to make this vision a reality. Imagine chilling with Coco on its beach, shredding the gnarliest waves and enjoying financial freedom.
Supratimas apie Surfing Coco (COCO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie COCOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
