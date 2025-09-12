Daugiau apie SFAI

SupportFi AI (SFAI) kainos informacija (USD)

SupportFi AI (SFAI) realiojo laiko kaina yra $0.00726399. Per pastarąsias 24 valandas SFAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFAI kaina yra $ 1.75, o žemiausia – $ 0.00401378.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFAI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SupportFi AI (SFAI) rinkos informacija

$ 7.26K
$ 7.26K$ 7.26K

--
----

$ 7.26K
$ 7.26K$ 7.26K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Dabartinė SupportFi AI rinkos kapitalizacija yra $ 7.26K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SFAI apyvartoje yra 1.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.26K

SupportFi AI (SFAI) kainos istorija USD

Šiandienos SupportFi AI kainos pokytis į USD: $ 0.
SupportFi AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0006805930.
SupportFi AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0042162122.
SupportFi AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.002480829724741604.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0006805930-9.36%
60 dienų$ +0.0042162122+58.04%
90 dienų$ +0.002480829724741604+51.87%

Kas yra SupportFi AI (SFAI)

SupportFi AI is a Customer Support as a Service (CSaaS) platform that enables businesses to deliver exceptional support through multiple communication channels. From phone calls to SMS and customizable web SDKs. With AI-powered support and a no-code SDK for easy integration,engagement, enabling businesses to connect smarter, faster, and across platforms.It's the future of scalable, efficient support solutions.

SupportFi AI kainos prognozė (USD)

SupportFi AI (SFAI) Tokenomika

Supratimas apie SupportFi AI (SFAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SupportFi AI (SFAI)

Kiek SupportFi AI(SFAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFAI kaina USD valiuta yra 0.00726399USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFAI į USD kaina?
Dabartinė SFAI kaina USD valiuta yra $ 0.00726399. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SupportFi AI rinkos kapitalizacija?
SFAI rinkos kapitalizacija yra $ 7.26KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFAI apyvartoje?
SFAI apyvartoje yra 1.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFAI kaina?
SFAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.75USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFAI kaina?
SFAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00401378USD.
Kokia yra SFAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFAI yra --USD.
Ar SFAI kaina šiais metais kils?
SFAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
