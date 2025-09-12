Daugiau apie LFC

Supernova Shards Life Coin kaina (LFC)

$0.00613674
0.00%1D
Supernova Shards Life Coin (LFC) kainos grafikas realiu laiku
Supernova Shards Life Coin (LFC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.366715
$ 0.00182784
--

--

0.00%

0.00%

Supernova Shards Life Coin (LFC) realiojo laiko kaina yra $0.00613674. Per pastarąsias 24 valandas LFC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia LFC kaina yra $ 0.366715, o žemiausia – $ 0.00182784.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, LFC per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Supernova Shards Life Coin (LFC) rinkos informacija

$ 0.00
--
$ 79.75K
0.00
12,996,163.24905431
Dabartinė Supernova Shards Life Coin rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – --. LFC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 12996163.24905431. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 79.75K

Supernova Shards Life Coin (LFC) kainos istorija USD

Šiandienos Supernova Shards Life Coin kainos pokytis į USD: $ 0.
Supernova Shards Life Coin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000910563.
Supernova Shards Life Coin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003139593.
Supernova Shards Life Coin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ -0.0000910563-1.48%
60 dienų$ -0.0003139593-5.11%
90 dienų$ 0--

Kas yra Supernova Shards Life Coin (LFC)

Supernova Shards is a sci-fi sandbox survival MMORPG in an open world featuring indirect controls and an open economy with play & earn mechanics. Life Coin (LFC) serves as the main in-game currency. It is used primarily to trade items in the game world. In addition, only LFC can pay for Reborn Tech subscription, Blueprints (NFT) and earn LFS (gov tokens) via staking.

Supernova Shards Life Coin (LFC) išteklius

Supernova Shards Life Coin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Supernova Shards Life Coin (LFC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Supernova Shards Life Coin (LFC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Supernova Shards Life Coin prognozes.

Peržiūrėkite Supernova Shards Life Coin kainos prognozę dabar!

LFC į vietos valiutas

Supernova Shards Life Coin (LFC) Tokenomika

Supratimas apie Supernova Shards Life Coin (LFC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie LFCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Supernova Shards Life Coin (LFC)

Kiek Supernova Shards Life Coin(LFC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė LFC kaina USD valiuta yra 0.00613674USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė LFC į USD kaina?
Dabartinė LFC kaina USD valiuta yra $ 0.00613674. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Supernova Shards Life Coin rinkos kapitalizacija?
LFC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra LFC apyvartoje?
LFC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) LFC kaina?
LFC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.366715USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) LFC kaina?
LFC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00182784USD.
Kokia yra LFC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis LFC yra --USD.
Ar LFC kaina šiais metais kils?
LFC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite LFC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.