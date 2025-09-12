Daugiau apie SUPAI

SUPAI Kainos informacija

SUPAI Oficiali svetainė

SUPAI Tokenomika

SUPAI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SuperFruits AI logotipas

SuperFruits AI kaina (SUPAI)

Neįtraukta į sąrašą

1 SUPAI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SuperFruits AI (SUPAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:34:05(UTC+8)

SuperFruits AI (SUPAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0047848
$ 0.0047848$ 0.0047848

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

+0.91%

+10.63%

+10.63%

SuperFruits AI (SUPAI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SUPAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUPAI kaina yra $ 0.0047848, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUPAI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.91%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SuperFruits AI (SUPAI) rinkos informacija

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

--
----

$ 16.54K
$ 16.54K$ 16.54K

999.68M
999.68M 999.68M

999,683,966.292017
999,683,966.292017 999,683,966.292017

Dabartinė SuperFruits AI rinkos kapitalizacija yra $ 16.54K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUPAI apyvartoje yra 999.68M vienetų, o bendras kiekis siekia 999683966.292017. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.54K

SuperFruits AI (SUPAI) kainos istorija USD

Šiandienos SuperFruits AI kainos pokytis į USD: $ 0.
SuperFruits AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SuperFruits AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
SuperFruits AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.91%
30 dienų$ 0-11.60%
60 dienų$ 0-13.05%
90 dienų$ 0--

Kas yra SuperFruits AI (SUPAI)

Superfruits AI is redefining the Web3 landscape with an ecosystem of fruit-themed AI agents offering specialized insights and services, ranging from blockchain security to market sentiment analysis. Building on this vibrant foundation, we're introducing groundbreaking features like a proprietary Web3-trained AI model, an interactive Virtual Research Room, and the innovative concept of "Juices." These "Juices" empower high token holders to mix and match agents' capabilities, creating custom virtual rooms where agents collaborate on tailored analyses for portfolios or projects. By blending cutting-edge AI with gamified user experiences, Superfruits AI positions itself as a pioneer in Web3 analytics, offering unique tools that not only secure but also enrich the decentralized journey for every user.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SuperFruits AI (SUPAI) išteklius

Oficiali svetainė

SuperFruits AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SuperFruits AI (SUPAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SuperFruits AI (SUPAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SuperFruits AI prognozes.

Peržiūrėkite SuperFruits AI kainos prognozę dabar!

SUPAI į vietos valiutas

SuperFruits AI (SUPAI) Tokenomika

Supratimas apie SuperFruits AI (SUPAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUPAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SuperFruits AI (SUPAI)

Kiek SuperFruits AI(SUPAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUPAI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUPAI į USD kaina?
Dabartinė SUPAI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SuperFruits AI rinkos kapitalizacija?
SUPAI rinkos kapitalizacija yra $ 16.54KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUPAI apyvartoje?
SUPAI apyvartoje yra 999.68MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUPAI kaina?
SUPAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0047848USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUPAI kaina?
SUPAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SUPAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUPAI yra --USD.
Ar SUPAI kaina šiais metais kils?
SUPAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUPAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 08:34:05(UTC+8)

SuperFruits AI (SUPAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.