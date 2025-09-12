Super Meme Fighter kaina (SMF)
Super Meme Fighter (SMF) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SMF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SMF kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMF per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Super Meme Fighter rinkos kapitalizacija yra $ 57.84K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SMF apyvartoje yra 750.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 77.13K
Šiandienos Super Meme Fighter kainos pokytis į USD: $ 0.
Super Meme Fighter 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Super Meme Fighter 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Super Meme Fighter 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.01%
|30 dienų
|$ 0
|+7.18%
|60 dienų
|$ 0
|+2.18%
|90 dienų
|$ 0
|--
Since the earliest days of humanity, the spirit of competition has been at the heart of survival, progress, and evolution. It has driven people to innovate, conquer challenges, and rise above their limits. Today, that same unstoppable spirit has found a new battleground - Super Meme Fighter - where the world of memecoins collides with gaming for ultimate supremacy. This is not just a game. It’s a movement. A revolution. We’re on a bold mission to challenge and transform the $2 trillion gaming market, taking memes, competition, and community to the next level. Imagine your favorite memecoins brought to life, fighting for dominance in a wild, fast-paced arena where only the strongest will rise to the top. It’s more than entertainment - it’s an opportunity to be part of something massive, where gaming and crypto unite to reshape an entire industry. So, whether you’re here to fight, support your favorite meme, or just witness history in the making, Super Meme Fighter is where the action begins. Get ready to rumble, join the revolution, and let’s flip the gaming world together! 🚀
