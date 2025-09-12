Daugiau apie SUIRTLE

SUIRTLE Kainos informacija

SUIRTLE Oficiali svetainė

SUIRTLE Tokenomika

SUIRTLE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Suirtle logotipas

Suirtle kaina (SUIRTLE)

Neįtraukta į sąrašą

1 SUIRTLE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Suirtle (SUIRTLE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:58:14(UTC+8)

Suirtle (SUIRTLE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00049654
$ 0.00049654$ 0.00049654

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.31%

+4.31%

Suirtle (SUIRTLE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SUIRTLE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUIRTLE kaina yra $ 0.00049654, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUIRTLE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +4.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Suirtle (SUIRTLE) rinkos informacija

$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K

--
----

$ 8.45K
$ 8.45K$ 8.45K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Suirtle rinkos kapitalizacija yra $ 8.45K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUIRTLE apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 8.45K

Suirtle (SUIRTLE) kainos istorija USD

Šiandienos Suirtle kainos pokytis į USD: $ 0.
Suirtle 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Suirtle 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Suirtle 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ 0-19.76%
60 dienų$ 0-19.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra Suirtle (SUIRTLE)

$SUIRTLE is a meme-based token native to the Sui blockchain, designed to blend internet culture with on-chain activity. The project aims to drive user engagement through community-driven growth, gamified experiences, and ecosystem integrations with platforms like Cetus. It leverages the speed and scalability of Sui to support seamless DeFi interactions while fostering a fun, accessible entry point into the broader crypto space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Suirtle (SUIRTLE) išteklius

Oficiali svetainė

Suirtle kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Suirtle (SUIRTLE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Suirtle (SUIRTLE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Suirtle prognozes.

Peržiūrėkite Suirtle kainos prognozę dabar!

SUIRTLE į vietos valiutas

Suirtle (SUIRTLE) Tokenomika

Supratimas apie Suirtle (SUIRTLE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUIRTLEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Suirtle (SUIRTLE)

Kiek Suirtle(SUIRTLE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUIRTLE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUIRTLE į USD kaina?
Dabartinė SUIRTLE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Suirtle rinkos kapitalizacija?
SUIRTLE rinkos kapitalizacija yra $ 8.45KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUIRTLE apyvartoje?
SUIRTLE apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUIRTLE kaina?
SUIRTLE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00049654USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUIRTLE kaina?
SUIRTLE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SUIRTLE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUIRTLE yra --USD.
Ar SUIRTLE kaina šiais metais kils?
SUIRTLE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUIRTLE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:58:14(UTC+8)

Suirtle (SUIRTLE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.