Suilama (SUILAMA) Tokenomika
Suilama (SUILAMA) Informacija
Suilama ($SUILAMA) is a meme coin project built on the Sui blockchain, designed to engage the community with humor and creativity while promoting adoption of the Sui ecosystem. As the unofficial mascot of Sui, Suilama combines the playful spirit of meme culture with blockchain technology, offering a fun, community-driven experience. The project’s utility revolves around fostering engagement within the Sui ecosystem, encouraging participation, and driving excitement through community interactions. While primarily a meme coin, Suilama aims to be a recognizable symbol within the Sui network.
Suilama (SUILAMA) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Suilama (SUILAMA) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Suilama (SUILAMA) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Suilama (SUILAMA) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUILAMA tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SUILAMA tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SUILAMA tokenomiką, galite peržiūrėti SUILAMA tokeno kainą realiuoju laiku!
SUILAMA kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SUILAMA? Mūsų SUILAMA kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.