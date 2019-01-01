Suiba Inu (SUIB) Tokenomika
Suiba Inu (SUIB) Informacija
Suiba is a vibrant, fast-growing ecosystem built on the SUI blockchain, focusing on creating unique experiences in trading, NFTs, and decentralized finance (DeFi). At the core of Suiba is SuibaBot, a Telegram-based trading bot that allows users to trade and manage SUI tokens, particularly memecoins, with ease. SuibaBot stands out for its user-friendly interface, fast transaction speeds, and advanced trading features, which include sniping, copy trading, dollar-cost averaging (DCA), and more.
The Suiba ecosystem also features a unique NFT collection of 2,000 rare and custom-designed NFTs. These NFTs not only serve as collectibles but unlock exclusive premium features within SuibaBot, such as reduced fees and access to upcoming advanced tools. The project thrives on community engagement, offering special giveaways, airdrops, and honorary NFTs to recognize key members and supporters.
Liquidity within the Suiba ecosystem is supported by the Cetus and BlueMove platforms, where users can contribute and manage liquidity pools. Regular updates and improvements keep the ecosystem evolving, with recent advancements like the speed update, which leverages a dedicated node to enhance transaction efficiency.
Looking ahead, Suiba is set to release v2, which promises to bring even more powerful features and tools, solidifying its place in the SUI ecosystem. As Suiba continues to grow, it remains committed to delivering value to its community through innovative features, user empowerment, and constant development.
Suiba Inu (SUIB) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Suiba Inu (SUIB) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Suiba Inu (SUIB) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Suiba Inu (SUIB) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUIB tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SUIB tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SUIB tokenomiką, galite peržiūrėti SUIB tokeno kainą realiuoju laiku!
SUIB kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SUIB? Mūsų SUIB kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
