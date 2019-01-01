SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomika

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSUI TRUMP (SUITRUMP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
SUI TRUMP (SUITRUMP) Informacija

SUITRUMP is a memecoin project within the SUI ecosystem, drawing inspiration from the determination and work ethic associated with Donald Trump. Designed to unite the SUI meme community, SUITRUMP aspires to establish itself as a leader in transparency and innovation within the space. Our slogan is that "It's all about WINNING". Beyond being an investment asset, SUITRUMP serves as a tool for fostering community engagement and collaboration.

Oficiali svetainė:
https://sui-trump.com/
Baltoji knyga:
https://cryptomischief.io/wp-content/uploads/SUITRUMP-FARM-PITCH-DECK.html

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius SUI TRUMP (SUITRUMP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija: $ 1.97M
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Bendra pasiūla:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkuliacinis tiekimas: $ 10.00B
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas): $ 1.97M
$ 1.97M
$ 1.97M$ 1.97M
Visų laikų rekordas:
$ 0.00143351
$ 0.00143351$ 0.00143351
Visų laikų minimumas: $ 0
$ 0
$ 0$ 0
Dabartinė kaina:
$ 0.00019743
$ 0.00019743$ 0.00019743

SUI TRUMP (SUITRUMP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti SUI TRUMP (SUITRUMP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SUITRUMP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek SUITRUMP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate SUITRUMP tokenomiką, galite peržiūrėti SUITRUMP tokeno kainą realiuoju laiku!

SUITRUMP kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda SUITRUMP? Mūsų SUITRUMP kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

Pirkite kriptovaliutą vos už 1 USDT: Jūsų paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis!

Atsakomybės apribojimas

Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.