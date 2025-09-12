Daugiau apie SUGARB

SUGARB Kainos informacija

SUGARB Baltoji knyga

SUGARB Oficiali svetainė

SUGARB Tokenomika

SUGARB Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SugarBlock logotipas

SugarBlock kaina (SUGARB)

Neįtraukta į sąrašą

1 SUGARB į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
SugarBlock (SUGARB) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:58:01(UTC+8)

SugarBlock (SUGARB) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00003191
$ 0.00003191$ 0.00003191
24 val. žemiausia
$ 0.00003208
$ 0.00003208$ 0.00003208
24 val. aukščiausia

$ 0.00003191
$ 0.00003191$ 0.00003191

$ 0.00003208
$ 0.00003208$ 0.00003208

$ 2.4
$ 2.4$ 2.4

$ 0.00001819
$ 0.00001819$ 0.00001819

--

+0.38%

+8.63%

+8.63%

SugarBlock (SUGARB) realiojo laiko kaina yra $0.00003203. Per pastarąsias 24 valandas SUGARB svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00003191 iki aukščiausios $ 0.00003208 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUGARB kaina yra $ 2.4, o žemiausia – $ 0.00001819.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUGARB per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SugarBlock (SUGARB) rinkos informacija

$ 4.91K
$ 4.91K$ 4.91K

--
----

$ 6.37K
$ 6.37K$ 6.37K

153.40M
153.40M 153.40M

198,699,247.7448506
198,699,247.7448506 198,699,247.7448506

Dabartinė SugarBlock rinkos kapitalizacija yra $ 4.91K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SUGARB apyvartoje yra 153.40M vienetų, o bendras kiekis siekia 198699247.7448506. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.37K

SugarBlock (SUGARB) kainos istorija USD

Šiandienos SugarBlock kainos pokytis į USD: $ 0.
SugarBlock 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000042095.
SugarBlock 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000125453.
SugarBlock 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00001158369845322056.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.38%
30 dienų$ +0.0000042095+13.14%
60 dienų$ +0.0000125453+39.17%
90 dienų$ +0.00001158369845322056+56.65%

Kas yra SugarBlock (SUGARB)

A universe of all NSFW entertainment needs for the next generation of viewers.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

SugarBlock (SUGARB) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

SugarBlock kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SugarBlock (SUGARB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SugarBlock (SUGARB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SugarBlock prognozes.

Peržiūrėkite SugarBlock kainos prognozę dabar!

SUGARB į vietos valiutas

SugarBlock (SUGARB) Tokenomika

Supratimas apie SugarBlock (SUGARB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUGARBišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SugarBlock (SUGARB)

Kiek SugarBlock(SUGARB) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUGARB kaina USD valiuta yra 0.00003203USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUGARB į USD kaina?
Dabartinė SUGARB kaina USD valiuta yra $ 0.00003203. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SugarBlock rinkos kapitalizacija?
SUGARB rinkos kapitalizacija yra $ 4.91KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUGARB apyvartoje?
SUGARB apyvartoje yra 153.40MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUGARB kaina?
SUGARB pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.4USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUGARB kaina?
SUGARB pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001819USD.
Kokia yra SUGARB prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUGARB yra --USD.
Ar SUGARB kaina šiais metais kils?
SUGARB šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUGARB kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:58:01(UTC+8)

SugarBlock (SUGARB) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.