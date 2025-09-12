Daugiau apie STDYDX

Stride Staked DYDX kaina (STDYDX)

Neįtraukta į sąrašą

1 STDYDX į USD – tiesioginė kaina:

$0.723392
$0.723392$0.723392
+0.30%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Stride Staked DYDX (STDYDX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:08:39(UTC+8)

Stride Staked DYDX (STDYDX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.700641
$ 0.700641$ 0.700641
24 val. žemiausia
$ 0.727362
$ 0.727362$ 0.727362
24 val. aukščiausia

$ 0.700641
$ 0.700641$ 0.700641

$ 0.727362
$ 0.727362$ 0.727362

$ 4.47
$ 4.47$ 4.47

$ 0.46585
$ 0.46585$ 0.46585

-0.16%

+0.31%

+9.42%

+9.42%

Stride Staked DYDX (STDYDX) realiojo laiko kaina yra $0.723392. Per pastarąsias 24 valandas STDYDX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.700641 iki aukščiausios $ 0.727362 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STDYDX kaina yra $ 4.47, o žemiausia – $ 0.46585.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STDYDX per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stride Staked DYDX (STDYDX) rinkos informacija

$ 980.72K
$ 980.72K$ 980.72K

--
----

$ 980.72K
$ 980.72K$ 980.72K

1.36M
1.36M 1.36M

1,355,609.522773206
1,355,609.522773206 1,355,609.522773206

Dabartinė Stride Staked DYDX rinkos kapitalizacija yra $ 980.72K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STDYDX apyvartoje yra 1.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 1355609.522773206. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 980.72K

Stride Staked DYDX (STDYDX) kainos istorija USD

Šiandienos Stride Staked DYDX kainos pokytis į USD: $ +0.00223471.
Stride Staked DYDX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0171132122.
Stride Staked DYDX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0480288884.
Stride Staked DYDX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1491121610132524.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00223471+0.31%
30 dienų$ -0.0171132122-2.36%
60 dienų$ +0.0480288884+6.64%
90 dienų$ +0.1491121610132524+25.97%

Kas yra Stride Staked DYDX (STDYDX)

Stride Staked DYDX (STDYDX) išteklius

Oficiali svetainė

Stride Staked DYDX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stride Staked DYDX (STDYDX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stride Staked DYDX (STDYDX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stride Staked DYDX prognozes.

Peržiūrėkite Stride Staked DYDX kainos prognozę dabar!

STDYDX į vietos valiutas

Stride Staked DYDX (STDYDX) Tokenomika

Supratimas apie Stride Staked DYDX (STDYDX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STDYDXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stride Staked DYDX (STDYDX)

Kiek Stride Staked DYDX(STDYDX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STDYDX kaina USD valiuta yra 0.723392USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STDYDX į USD kaina?
Dabartinė STDYDX kaina USD valiuta yra $ 0.723392. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stride Staked DYDX rinkos kapitalizacija?
STDYDX rinkos kapitalizacija yra $ 980.72KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STDYDX apyvartoje?
STDYDX apyvartoje yra 1.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STDYDX kaina?
STDYDX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.47USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STDYDX kaina?
STDYDX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.46585USD.
Kokia yra STDYDX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STDYDX yra --USD.
Ar STDYDX kaina šiais metais kils?
STDYDX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STDYDX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:08:39(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.