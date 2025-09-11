Daugiau apie SN72

StreetVision by NATIX kaina (SN72)

1 SN72 į USD – tiesioginė kaina:

$1.098
$1.098$1.098
+2.30%1D
StreetVision by NATIX (SN72) kainos grafikas realiu laiku
StreetVision by NATIX (SN72) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.051
24 val. žemiausia
$ 1.13
24 val. aukščiausia

$ 1.051
$ 1.13
$ 3.55
$ 0.964003
-1.14%

+2.39%

+10.27%

+10.27%

StreetVision by NATIX (SN72) realiojo laiko kaina yra $1.098. Per pastarąsias 24 valandas SN72 svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.051 iki aukščiausios $ 1.13 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SN72 kaina yra $ 3.55, o žemiausia – $ 0.964003.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SN72 per pastarąją valandą pasikeitė -1.14%, per 24 valandas – +2.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

StreetVision by NATIX (SN72) rinkos informacija

$ 2.36M
--
$ 2.36M
2.15M
2,147,783.96654964
Dabartinė StreetVision by NATIX rinkos kapitalizacija yra $ 2.36M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SN72 apyvartoje yra 2.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 2147783.96654964. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.36M

StreetVision by NATIX (SN72) kainos istorija USD

Šiandienos StreetVision by NATIX kainos pokytis į USD: $ +0.02560749.
StreetVision by NATIX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2033935200.
StreetVision by NATIX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.4040904618.
StreetVision by NATIX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.02560749+2.39%
30 dienų$ -0.2033935200-18.52%
60 dienų$ -0.4040904618-36.80%
90 dienų$ 0--

Kas yra StreetVision by NATIX (SN72)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje.

StreetVision by NATIX (SN72) išteklius

Oficiali svetainė

StreetVision by NATIX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos StreetVision by NATIX (SN72) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StreetVision by NATIX (SN72) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StreetVision by NATIX prognozes.

Peržiūrėkite StreetVision by NATIX kainos prognozę dabar!

SN72 į vietos valiutas

StreetVision by NATIX (SN72) Tokenomika

Supratimas apie StreetVision by NATIX (SN72) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SN72išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie StreetVision by NATIX (SN72)

Kiek StreetVision by NATIX(SN72) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SN72 kaina USD valiuta yra 1.098USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SN72 į USD kaina?
Dabartinė SN72 kaina USD valiuta yra $ 1.098. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra StreetVision by NATIX rinkos kapitalizacija?
SN72 rinkos kapitalizacija yra $ 2.36MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SN72 apyvartoje?
SN72 apyvartoje yra 2.15MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SN72 kaina?
SN72 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.55USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SN72 kaina?
SN72 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.964003USD.
Kokia yra SN72 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SN72 yra --USD.
Ar SN72 kaina šiais metais kils?
SN72 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SN72 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
StreetVision by NATIX (SN72) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

