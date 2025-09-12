Strategic Meme Reserve kaina (SMR)
Strategic Meme Reserve (SMR) realiojo laiko kaina yra --. Visų laikų aukščiausia SMR kaina yra $ 0.00147563, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SMR per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +5.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Strategic Meme Reserve rinkos kapitalizacija yra $ 124.96K. SMR apyvartoje yra 999.82M vienetų, o bendras kiekis siekia 999818535.257777. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 124.96K
Šiandienos Strategic Meme Reserve kainos pokytis į USD: $ 0.
Strategic Meme Reserve 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Strategic Meme Reserve 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Strategic Meme Reserve 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ 0
|+16.20%
|60 dienų
|$ 0
|+41.51%
|90 dienų
|$ 0
|--
The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.
