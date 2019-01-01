Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomika
Stink Coin is a meme coin launched on the Pump.fun platform, characterized by its humorous theme centered around the concept of 'stink'. Post its initial bonding phase, it transitioned into a community-managed project after the original developer's departure. Stink Coin embodies the spirit of humor within the meme coin ecosystem, serving as a token for community interaction with no specific utility beyond its speculative nature and as a testament to community spirit.
Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Stink Coin (STINKCOIN) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Stink Coin (STINKCOIN) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Stink Coin (STINKCOIN) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STINKCOIN tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek STINKCOIN tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate STINKCOIN tokenomiką, galite peržiūrėti STINKCOIN tokeno kainą realiuoju laiku!
