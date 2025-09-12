STEPN Green Satoshi Token on BSC kaina (GST-BSC)
STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) realiojo laiko kaina yra $0.00288276. Per pastarąsias 24 valandas GST-BSC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0028401 iki aukščiausios $ 0.00291828 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GST-BSC kaina yra $ 45.31, o žemiausia – $ 0.00250697.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GST-BSC per pastarąją valandą pasikeitė +0.93%, per 24 valandas – +1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.72%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė STEPN Green Satoshi Token on BSC rinkos kapitalizacija yra $ 613.40K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GST-BSC apyvartoje yra 212.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 212540184.91. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 613.40K
Šiandienos STEPN Green Satoshi Token on BSC kainos pokytis į USD: $ 0.
STEPN Green Satoshi Token on BSC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000856450.
STEPN Green Satoshi Token on BSC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001701993.
STEPN Green Satoshi Token on BSC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000964532361452254.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.50%
|30 dienų
|$ +0.0000856450
|+2.97%
|60 dienų
|$ +0.0001701993
|+5.90%
|90 dienų
|$ -0.0000964532361452254
|-3.23%
What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
Supratimas apie STEPN Green Satoshi Token on BSC (GST-BSC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GST-BSCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
