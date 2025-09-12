Step Staked SOL kaina (STEPSOL)
Step Staked SOL (STEPSOL) realiojo laiko kaina yra $234.27. Per pastarąsias 24 valandas STEPSOL svyravo nuo žemiausios kainos $ 234.25 iki aukščiausios $ 234.28 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STEPSOL kaina yra $ 300.06, o žemiausia – $ 103.45.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STEPSOL per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Step Staked SOL rinkos kapitalizacija yra $ 257.78K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STEPSOL apyvartoje yra 1.10K vienetų, o bendras kiekis siekia 1100.349318176. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 257.78K
Šiandienos Step Staked SOL kainos pokytis į USD: $ +0.01434143.
Step Staked SOL 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0822521970.
Step Staked SOL 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +86.8460911380.
Step Staked SOL 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +81.03137924648867.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01434143
|+0.01%
|30 dienų
|$ +0.0822521970
|+0.04%
|60 dienų
|$ +86.8460911380
|+37.07%
|90 dienų
|$ +81.03137924648867
|+52.88%
Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more. Step also owns and operates many sub-projects and brands including: Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data. NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website. SolanaFloor - Solana No.1 News Source Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey. Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels. The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.
Supratimas apie Step Staked SOL (STEPSOL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STEPSOLišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
