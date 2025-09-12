StellaSwap kaina (STELLA)
-0.02%
+2.01%
+2.23%
+2.23%
StellaSwap (STELLA) realiojo laiko kaina yra $0.03497038. Per pastarąsias 24 valandas STELLA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03397098 iki aukščiausios $ 0.03605616 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STELLA kaina yra $ 4.55, o žemiausia – $ 0.00307518.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STELLA per pastarąją valandą pasikeitė -0.02%, per 24 valandas – +2.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė StellaSwap rinkos kapitalizacija yra $ 2.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STELLA apyvartoje yra 62.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 62247227.59755448. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.18M
Šiandienos StellaSwap kainos pokytis į USD: $ +0.00068952.
StellaSwap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0061052898.
StellaSwap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0016661392.
StellaSwap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.018319049922874286.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00068952
|+2.01%
|30 dienų
|$ -0.0061052898
|-17.45%
|60 dienų
|$ +0.0016661392
|+4.76%
|90 dienų
|$ +0.018319049922874286
|+110.02%
StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.
Supratimas apie StellaSwap (STELLA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STELLAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.