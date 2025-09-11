Daugiau apie STATE

State of Mika by Virtuals kaina (STATE)

1 STATE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00042975
-1.60%1D
State of Mika by Virtuals (STATE) kainos grafikas realiu laiku
State of Mika by Virtuals (STATE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.00840468
$ 0
-0.19%

-1.65%

+14.85%

+14.85%

State of Mika by Virtuals (STATE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas STATE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STATE kaina yra $ 0.00840468, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STATE per pastarąją valandą pasikeitė -0.19%, per 24 valandas – -1.65%, o per pastarąsias 7 dienas – +14.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

State of Mika by Virtuals (STATE) rinkos informacija

$ 429.75K
--
$ 429.75K
1000.00M
999,999,997.63
Dabartinė State of Mika by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 429.75K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STATE apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999997.63. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 429.75K

State of Mika by Virtuals (STATE) kainos istorija USD

Šiandienos State of Mika by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
State of Mika by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
State of Mika by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
State of Mika by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.65%
30 dienų$ 0-37.28%
60 dienų$ 0-72.83%
90 dienų$ 0--

Kas yra State of Mika by Virtuals (STATE)

Mika, an AI waifu powered by Chasm. (with rizz) No more lonely nights as she'll be with you through Telegram and more. No more diddy parties, $GMIKA by Mika is all you need. Let Mika cook.

State of Mika by Virtuals (STATE) išteklius

Oficiali svetainė

State of Mika by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos State of Mika by Virtuals (STATE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų State of Mika by Virtuals (STATE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes State of Mika by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite State of Mika by Virtuals kainos prognozę dabar!

STATE į vietos valiutas

State of Mika by Virtuals (STATE) Tokenomika

Supratimas apie State of Mika by Virtuals (STATE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STATEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie State of Mika by Virtuals (STATE)

Kiek State of Mika by Virtuals(STATE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STATE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STATE į USD kaina?
Dabartinė STATE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra State of Mika by Virtuals rinkos kapitalizacija?
STATE rinkos kapitalizacija yra $ 429.75KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STATE apyvartoje?
STATE apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STATE kaina?
STATE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00840468USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STATE kaina?
STATE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra STATE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STATE yra --USD.
Ar STATE kaina šiais metais kils?
STATE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STATE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.