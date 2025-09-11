STASIS EURO kaina (EURS)
STASIS EURO (EURS) realiojo laiko kaina yra $1.17. Per pastarąsias 24 valandas EURS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.16 iki aukščiausios $ 1.17 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EURS kaina yra $ 1.79, o žemiausia – $ 0.929636.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EURS per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.74%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė STASIS EURO rinkos kapitalizacija yra $ 145.26M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EURS apyvartoje yra 124.13M vienetų, o bendras kiekis siekia 124125940.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 145.26M
Šiandienos STASIS EURO kainos pokytis į USD: $ +0.00863523.
STASIS EURO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0026679510.
STASIS EURO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0074168640.
STASIS EURO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0261667128699688.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00863523
|+0.74%
|30 dienų
|$ +0.0026679510
|+0.23%
|60 dienų
|$ -0.0074168640
|-0.63%
|90 dienų
|$ +0.0261667128699688
|+2.29%
EURS token is a virtual financial asset that is designed to digitally mirror the EURO on the condition that its value is tied to the value of its collateral. Download STASIS Stablecoin wallet: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stasis.stasiswallet iOS: https://itunes.apple.com/app/stasis-wallet/id1371949230
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.