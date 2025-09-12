StarShip kaina (STARSHIP)
+0.03%
-0.45%
+2.41%
+2.41%
StarShip (STARSHIP) realiojo laiko kaina yra $0.03147911. Per pastarąsias 24 valandas STARSHIP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03115571 iki aukščiausios $ 0.03171883 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STARSHIP kaina yra $ 6.11, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STARSHIP per pastarąją valandą pasikeitė +0.03%, per 24 valandas – -0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė StarShip rinkos kapitalizacija yra $ 591.87K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STARSHIP apyvartoje yra 18.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 20000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 629.58K
Šiandienos StarShip kainos pokytis į USD: $ -0.00014301207201998.
StarShip 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002844893.
StarShip 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0053836801.
StarShip 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.004392793676974266.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00014301207201998
|-0.45%
|30 dienų
|$ -0.0002844893
|-0.90%
|60 dienų
|$ +0.0053836801
|+17.10%
|90 dienų
|$ +0.004392793676974266
|+16.22%
StarShip is a Binance Smart Chain Project created to bridge businesses and users onto blockchain technology. Within its first 6 months StarShip developed a non-custodial wallet, a token generator, online learning platform, and decentralized exchange. The core of StarShip business model is its DeFi platform. With profit that is generated from StarShip products, StarShip purchases the native token in the form of buybacks, thus increasing its value for investors. The StarShip token purchased is then distributed to stakeholders and operations. StarShip’s next-generation business model is the future of global business.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos StarShip (STARSHIP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StarShip (STARSHIP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StarShip prognozes.
Peržiūrėkite StarShip kainos prognozę dabar!
Supratimas apie StarShip (STARSHIP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STARSHIPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.