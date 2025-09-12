Star AI kaina (MSTAR)
Star AI (MSTAR) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas MSTAR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MSTAR kaina yra $ 0.074826, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MSTAR per pastarąją valandą pasikeitė +0.64%, per 24 valandas – -5.97%, o per pastarąsias 7 dienas – -12.26%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Star AI rinkos kapitalizacija yra $ 93.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MSTAR apyvartoje yra 594.81M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 157.05K
Šiandienos Star AI kainos pokytis į USD: $ 0.
Star AI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Star AI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Star AI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-5.97%
|30 dienų
|$ 0
|-93.13%
|60 dienų
|$ 0
|-90.58%
|90 dienų
|$ 0
|--
Previously known as MerlinStarter, Star AI is a next-generation AI digital human incubation and asset issuance platform. It empowers individuals, creators, and Web3 projects to launch their own AI-driven on-chain digital humans with ease. By combining AI with blockchain, Star AI pioneers a new era of the AI IP economy. Acting as a Web3-native AI MCN (Multi-Channel Network), it not only supports the creation and monetization of digital human assets, but also enables seamless trading, subscription, and circulation of these AI-powered identities across the decentralized ecosystem. Whether you're a project looking to boost engagement or a creator ready to turn your AI persona into an on-chain asset, Star AI is the gateway to the future of Web3 AI.
