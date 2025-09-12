Daugiau apie STANK

Stank Memes logotipas

Stank Memes kaina (STANK)

Neįtraukta į sąrašą

1 STANK į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+3.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Stank Memes (STANK) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 10:57:34(UTC+8)

Stank Memes (STANK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.87%

+3.40%

+13.22%

+13.22%

Stank Memes (STANK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas STANK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STANK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STANK per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – +3.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.22%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stank Memes (STANK) rinkos informacija

$ 10.08K
$ 10.08K$ 10.08K

--
----

$ 10.08K
$ 10.08K$ 10.08K

996.96M
996.96M 996.96M

996,955,621.523509
996,955,621.523509 996,955,621.523509

Dabartinė Stank Memes rinkos kapitalizacija yra $ 10.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. STANK apyvartoje yra 996.96M vienetų, o bendras kiekis siekia 996955621.523509. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 10.08K

Stank Memes (STANK) kainos istorija USD

Šiandienos Stank Memes kainos pokytis į USD: $ 0.
Stank Memes 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Stank Memes 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Stank Memes 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.40%
30 dienų$ 0+21.72%
60 dienų$ 0+29.19%
90 dienų$ 0--

Kas yra Stank Memes (STANK)

Stank Memes is an internet slang term referring to poor quality memes which are often presented as the opposite of "dank memes". Elon Musk's acquired stankmemes.com domain and we just acquired stankmemes.net Elon Musk's acquisition of the domain stankmemes.com in February 2019 garnered significant attention. The term "stank memes" refers to low-quality or "bad" memes, often considered the opposite of "dank memes." Musk's creation of the stankmemes.com website was seen as a playful engagement with meme culture, particularly among younger audiences.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Stank Memes (STANK) išteklius

Oficiali svetainė

Stank Memes kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stank Memes (STANK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stank Memes (STANK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stank Memes prognozes.

Peržiūrėkite Stank Memes kainos prognozę dabar!

STANK į vietos valiutas

Stank Memes (STANK) Tokenomika

Supratimas apie Stank Memes (STANK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STANKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stank Memes (STANK)

Kiek Stank Memes(STANK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STANK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STANK į USD kaina?
Dabartinė STANK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stank Memes rinkos kapitalizacija?
STANK rinkos kapitalizacija yra $ 10.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STANK apyvartoje?
STANK apyvartoje yra 996.96MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STANK kaina?
STANK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STANK kaina?
STANK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra STANK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STANK yra --USD.
Ar STANK kaina šiais metais kils?
STANK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STANK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.