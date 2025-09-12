Daugiau apie SLYX

Stakingverse Staked LYX kaina (SLYX)

1 SLYX į USD – tiesioginė kaina:

$1.063
$1.063$1.063
-0.40%1D
Stakingverse Staked LYX (SLYX) kainos grafikas realiu laiku
Stakingverse Staked LYX (SLYX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.062
$ 1.062$ 1.062
24 val. žemiausia
$ 1.072
$ 1.072$ 1.072
24 val. aukščiausia

$ 1.062
$ 1.062$ 1.062

$ 1.072
$ 1.072$ 1.072

$ 1.49
$ 1.49$ 1.49

$ 0.601962
$ 0.601962$ 0.601962

-0.47%

-2.85%

-2.85%

Stakingverse Staked LYX (SLYX) realiojo laiko kaina yra $1.063. Per pastarąsias 24 valandas SLYX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.062 iki aukščiausios $ 1.072 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SLYX kaina yra $ 1.49, o žemiausia – $ 0.601962.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SLYX per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) rinkos informacija

$ 343.24K
$ 343.24K$ 343.24K

$ 343.24K
$ 343.24K$ 343.24K

323.02K
323.02K 323.02K

323,022.9839446267
323,022.9839446267 323,022.9839446267

Dabartinė Stakingverse Staked LYX rinkos kapitalizacija yra $ 343.24K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SLYX apyvartoje yra 323.02K vienetų, o bendras kiekis siekia 323022.9839446267. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 343.24K

Stakingverse Staked LYX (SLYX) kainos istorija USD

Šiandienos Stakingverse Staked LYX kainos pokytis į USD: $ -0.005080930750321.
Stakingverse Staked LYX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2235862113.
Stakingverse Staked LYX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4993066198.
Stakingverse Staked LYX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.08823835476532.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.005080930750321-0.47%
30 dienų$ -0.2235862113-21.03%
60 dienų$ +0.4993066198+46.97%
90 dienų$ +0.08823835476532+9.05%

Kas yra Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Stakingverse Staked LYX (sLYX) is the non-rebasing liquid staking token of the Stakingverse protocol. Stakingverse is a non-custodial liquid staking platform on the LUKSO blockchain. sLYX can be used in DeFi on the LUKSO blockchain while keeping your staking rewards intact. Stakingverse also offers non-custodial liquid staking for Ethereum via their StakeWise V3 vault and a set up and consultancy service for home stakers.

Stakingverse Staked LYX (SLYX) išteklius

Stakingverse Staked LYX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stakingverse Staked LYX (SLYX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stakingverse Staked LYX (SLYX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stakingverse Staked LYX prognozes.

Peržiūrėkite Stakingverse Staked LYX kainos prognozę dabar!

SLYX į vietos valiutas

Stakingverse Staked LYX (SLYX) Tokenomika

Supratimas apie Stakingverse Staked LYX (SLYX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SLYXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stakingverse Staked LYX (SLYX)

Kiek Stakingverse Staked LYX(SLYX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SLYX kaina USD valiuta yra 1.063USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SLYX į USD kaina?
Dabartinė SLYX kaina USD valiuta yra $ 1.063. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stakingverse Staked LYX rinkos kapitalizacija?
SLYX rinkos kapitalizacija yra $ 343.24KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SLYX apyvartoje?
SLYX apyvartoje yra 323.02KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SLYX kaina?
SLYX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.49USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SLYX kaina?
SLYX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.601962USD.
Kokia yra SLYX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SLYX yra --USD.
Ar SLYX kaina šiais metais kils?
SLYX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SLYX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
