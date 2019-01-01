Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomika
Staked Neptune OAS (STOAS) Informacija
stOAS is a Liquid Staking Token (LST) provided upon staking OAS through the Neptune protocol. This token reflects the position of staked OAS within Neptune’s staking pool.
Compatible with widely-used token standards like ERC-20, stOAS can be utilized across various DeFi platforms, offering greater flexibility than conventional staking. Notably, OAS staking involves a 10-day unlocking period, which prevents immediate access to funds if urgently needed. However, with an LST like stOAS, users can convert it back to OAS immediately by selling it on a decentralized exchange (DEX).
stOAS accumulates staking rewards automatically, creating a compounding effect without requiring users to manually claim rewards. Unlike rebasing tokens like stETH, stOAS functions similarly to wstETH, where value grows and is realized upon redemption.
By design, stOAS appreciates in value relative to OAS over time. Initially, the exchange rate between OAS and stOAS is 1:1. As rewards accumulate in stOAS, the token value grows, so users redeem stOAS for a proportionally higher amount of OAS, inclusive of accrued rewards.
Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Staked Neptune OAS (STOAS) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Staked Neptune OAS (STOAS) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Staked Neptune OAS (STOAS) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STOAS tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek STOAS tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate STOAS tokenomiką, galite peržiūrėti STOAS tokeno kainą realiuoju laiku!
