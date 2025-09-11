Staked Frax USD kaina (SFRXUSD)
Staked Frax USD (SFRXUSD) realiojo laiko kaina yra $1.16. Per pastarąsias 24 valandas SFRXUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.16 iki aukščiausios $ 1.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFRXUSD kaina yra $ 1.21, o žemiausia – $ 1.056.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFRXUSD per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.02%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Staked Frax USD rinkos kapitalizacija yra $ 42.98M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SFRXUSD apyvartoje yra 37.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 37154135.52242622. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 42.98M
Šiandienos Staked Frax USD kainos pokytis į USD: $ -0.00033017723854.
Staked Frax USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0063743160.
Staked Frax USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0140478320.
Staked Frax USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.023078827479719.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00033017723854
|-0.02%
|30 dienų
|$ +0.0063743160
|+0.55%
|60 dienų
|$ +0.0140478320
|+1.21%
|90 dienų
|$ +0.023078827479719
|+2.03%
Staked Frax USD (sfrxUSD) is the yielding stablecoin implemented as an ERC4626 token. sfrxUSD is fully redeemable for frxUSD at an increasing rate proportional to the yield mechanism (described below). sfrxUSD is not rebasing and can always be redeemed for the underlying frxUSD with no unstaking fee or price impact. sfrxUSD is unique in yielding design in that it targets a benchmark-rate strategy that alternates between the best of three governance-approved strategies: carry-trade, algorithmic market operations (AMOs), and the Interest on Reserve Balances/T-Bill (IORB) rate. This insures that sfrxUSD’s APY is the most competitive yield onchain.
Supratimas apie Staked Frax USD (SFRXUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFRXUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!
