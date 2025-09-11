Daugiau apie SFRXETH

Staked Frax Ether kaina (SFRXETH)

1 SFRXETH į USD – tiesioginė kaina:

$4,978.87
$4,978.87
0.00%1D
Staked Frax Ether (SFRXETH) kainos grafikas realiu laiku
Staked Frax Ether (SFRXETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,850.71
24 val. žemiausia
$ 5,023.02
24 val. aukščiausia

$ 4,850.71
$ 5,023.02
$ 7,545.09
$ 1,147.58
+0.09%

+0.16%

+1.12%

+1.12%

Staked Frax Ether (SFRXETH) realiojo laiko kaina yra $4,983.74. Per pastarąsias 24 valandas SFRXETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,850.71 iki aukščiausios $ 5,023.02 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFRXETH kaina yra $ 7,545.09, o žemiausia – $ 1,147.58.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFRXETH per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Staked Frax Ether (SFRXETH) rinkos informacija

$ 343.55M
--
$ 343.55M
68.93K
68,934.31062134425
Dabartinė Staked Frax Ether rinkos kapitalizacija yra $ 343.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SFRXETH apyvartoje yra 68.93K vienetų, o bendras kiekis siekia 68934.31062134425. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 343.55M

Staked Frax Ether (SFRXETH) kainos istorija USD

Šiandienos Staked Frax Ether kainos pokytis į USD: $ +7.89.
Staked Frax Ether 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +32.0773441360.
Staked Frax Ether 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +3,083.5281501980.
Staked Frax Ether 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,137.2291320820802.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +7.89+0.16%
30 dienų$ +32.0773441360+0.64%
60 dienų$ +3,083.5281501980+61.87%
90 dienų$ +2,137.2291320820802+75.08%

Kas yra Staked Frax Ether (SFRXETH)

Staked Frax Ether is the vault token that accrues all proof of stake rewards of ETH validators run by Frax Finance protocol. sfrxETH is ERC4626 compliant and a non-rebasing, interest bearing token.

Staked Frax Ether (SFRXETH) išteklius

Oficiali svetainė

Staked Frax Ether kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Staked Frax Ether (SFRXETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Staked Frax Ether (SFRXETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Staked Frax Ether prognozes.

Peržiūrėkite Staked Frax Ether kainos prognozę dabar!

SFRXETH į vietos valiutas

Staked Frax Ether (SFRXETH) Tokenomika

Supratimas apie Staked Frax Ether (SFRXETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFRXETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Staked Frax Ether (SFRXETH)

Kiek Staked Frax Ether(SFRXETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFRXETH kaina USD valiuta yra 4,983.74USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFRXETH į USD kaina?
Dabartinė SFRXETH kaina USD valiuta yra $ 4,983.74. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Staked Frax Ether rinkos kapitalizacija?
SFRXETH rinkos kapitalizacija yra $ 343.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFRXETH apyvartoje?
SFRXETH apyvartoje yra 68.93KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFRXETH kaina?
SFRXETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 7,545.09USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFRXETH kaina?
SFRXETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,147.58USD.
Kokia yra SFRXETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFRXETH yra --USD.
Ar SFRXETH kaina šiais metais kils?
SFRXETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFRXETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.