Staked FRAX kaina (SFRAX)

1 SFRAX į USD – tiesioginė kaina:

$1.057
$1.057$1.057
0.00%1D
USD
Staked FRAX (SFRAX) kainos grafikas realiu laiku
Staked FRAX (SFRAX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.054
$ 1.054$ 1.054
24 val. žemiausia
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 val. aukščiausia

$ 1.054
$ 1.054$ 1.054

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 0.858184
$ 0.858184$ 0.858184

-0.00%

-0.06%

-5.31%

-5.31%

Staked FRAX (SFRAX) realiojo laiko kaina yra $1.057. Per pastarąsias 24 valandas SFRAX svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.054 iki aukščiausios $ 1.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SFRAX kaina yra $ 1.24, o žemiausia – $ 0.858184.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SFRAX per pastarąją valandą pasikeitė -0.00%, per 24 valandas – -0.06%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Staked FRAX (SFRAX) rinkos informacija

$ 65.05M
$ 65.05M$ 65.05M

--
----

$ 65.05M
$ 65.05M$ 65.05M

61.54M
61.54M 61.54M

61,535,940.58148546
61,535,940.58148546 61,535,940.58148546

Dabartinė Staked FRAX rinkos kapitalizacija yra $ 65.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SFRAX apyvartoje yra 61.54M vienetų, o bendras kiekis siekia 61535940.58148546. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 65.05M

Staked FRAX (SFRAX) kainos istorija USD

Šiandienos Staked FRAX kainos pokytis į USD: $ -0.000638195713358.
Staked FRAX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0730688245.
Staked FRAX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0053793901.
Staked FRAX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0183641042416193.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000638195713358-0.06%
30 dienų$ -0.0730688245-6.91%
60 dienų$ -0.0053793901-0.50%
90 dienų$ -0.0183641042416193-1.70%

Kas yra Staked FRAX (SFRAX)

Staked FRAX (sFRAX) is an ERC4626 staking vault that distributes part of the Frax Protocol yield weekly to stakers denominated in FRAX stablecoins. The sFRAX token represents pro rata deposits within the vault and is always withdrawable for FRAX stablecoins at the pro rata rate at all times.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Staked FRAX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Staked FRAX (SFRAX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Staked FRAX (SFRAX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Staked FRAX prognozes.

Peržiūrėkite Staked FRAX kainos prognozę dabar!

Staked FRAX (SFRAX) Tokenomika

Supratimas apie Staked FRAX (SFRAX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SFRAXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Staked FRAX (SFRAX)

Kiek Staked FRAX(SFRAX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SFRAX kaina USD valiuta yra 1.057USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SFRAX į USD kaina?
Dabartinė SFRAX kaina USD valiuta yra $ 1.057. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Staked FRAX rinkos kapitalizacija?
SFRAX rinkos kapitalizacija yra $ 65.05MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SFRAX apyvartoje?
SFRAX apyvartoje yra 61.54MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SFRAX kaina?
SFRAX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.24USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SFRAX kaina?
SFRAX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.858184USD.
Kokia yra SFRAX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SFRAX yra --USD.
Ar SFRAX kaina šiais metais kils?
SFRAX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SFRAX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

