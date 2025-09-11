Daugiau apie SDFXN

Stake DAO FXN kaina (SDFXN)

1 SDFXN į USD – tiesioginė kaina:

$77.39
$77.39$77.39
+4.80%1D
Stake DAO FXN (SDFXN) kainos grafikas realiu laiku
Stake DAO FXN (SDFXN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 72.23
$ 72.23$ 72.23
24 val. žemiausia
$ 77.9
$ 77.9$ 77.9
24 val. aukščiausia

$ 72.23
$ 72.23$ 72.23

$ 77.9
$ 77.9$ 77.9

$ 133.66
$ 133.66$ 133.66

$ 18.85
$ 18.85$ 18.85

--

+4.85%

-3.03%

-3.03%

Stake DAO FXN (SDFXN) realiojo laiko kaina yra $77.39. Per pastarąsias 24 valandas SDFXN svyravo nuo žemiausios kainos $ 72.23 iki aukščiausios $ 77.9 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SDFXN kaina yra $ 133.66, o žemiausia – $ 18.85.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SDFXN per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +4.85%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Stake DAO FXN (SDFXN) rinkos informacija

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

--
----

$ 1.61M
$ 1.61M$ 1.61M

20.86K
20.86K 20.86K

20,863.20343812585
20,863.20343812585 20,863.20343812585

Dabartinė Stake DAO FXN rinkos kapitalizacija yra $ 1.61M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SDFXN apyvartoje yra 20.86K vienetų, o bendras kiekis siekia 20863.20343812585. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.61M

Stake DAO FXN (SDFXN) kainos istorija USD

Šiandienos Stake DAO FXN kainos pokytis į USD: $ +3.58.
Stake DAO FXN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -18.3960596010.
Stake DAO FXN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -7.6457140940.
Stake DAO FXN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +3.58+4.85%
30 dienų$ -18.3960596010-23.77%
60 dienų$ -7.6457140940-9.87%
90 dienų$ 0--

Kas yra Stake DAO FXN (SDFXN)

Liquid Lockers address a significant issue in the DeFi space. Previously, if a person or protocol wanted to use their lockable tokens (like CRV, FXS, etc.) for governance or for boosting yield, they faced a tough decision. They could either lock on the native protocol, which allowed them to enjoy a yield and ability to vote through governance while losing liquidity. Alternatively, they could use a locker, reap the benefits of boosted yield and yield farming, have the ability to exit with a limited penalty, but forfeit their governance power. This forced a choice between voting power and yield, imposing restrictions on users. Liquid Lockers aim to offer the best of both worlds. They enable users to lock their tokens and receive sdTOKENs in return. Users can stake these sdTOKENs on Stake DAO to gain various benefits, such as native APR, a share of boosted strats rewards, the ability to sell voting rights of the underlying asset, and additional SDT incentives. They always have the possibility of exiting their position and returning to the underlying token. 🔑 Key Features Yield (rewards earned through underlying protocol) Liquidity (liquidity pools to exchange sdTokens) Governance power (ability to vote on underlying protocol with sdTokens) Vote incentives rewards (due to governance power) Cross-chain accessibility

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Stake DAO FXN (SDFXN) išteklius

Oficiali svetainė

Stake DAO FXN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Stake DAO FXN (SDFXN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Stake DAO FXN (SDFXN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Stake DAO FXN prognozes.

Peržiūrėkite Stake DAO FXN kainos prognozę dabar!

SDFXN į vietos valiutas

Stake DAO FXN (SDFXN) Tokenomika

Supratimas apie Stake DAO FXN (SDFXN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SDFXNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Stake DAO FXN (SDFXN)

Kiek Stake DAO FXN(SDFXN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SDFXN kaina USD valiuta yra 77.39USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SDFXN į USD kaina?
Dabartinė SDFXN kaina USD valiuta yra $ 77.39. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Stake DAO FXN rinkos kapitalizacija?
SDFXN rinkos kapitalizacija yra $ 1.61MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SDFXN apyvartoje?
SDFXN apyvartoje yra 20.86KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SDFXN kaina?
SDFXN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 133.66USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SDFXN kaina?
SDFXN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 18.85USD.
Kokia yra SDFXN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SDFXN yra --USD.
Ar SDFXN kaina šiais metais kils?
SDFXN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SDFXN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
